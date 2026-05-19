La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

Avec une valeur, malus compris, de 224 400 euros, la Toyota GR Supra Final Edition va immanquablement susciter les commentaires sur son tarif. Mais si l’on met de côté le fait que la France a tué le segment des voitures de sport depuis longtemps et qu’elle se vendra de toute façon bien plus à l’étranger, à y regarder de près, elle est au même prix qu’une Porsche 911 Carrera de 394 ch qui n’a pas la même aura, ni la même rareté. Idem pour une Mercedes-AMG GT 43 de 435 ch à 227 600 euros malus compris cachant un simple 4 cylindres. En revanche, il est fort probable que ceux qui mettront la BMW M2 CS affichée à 120 000 euros hors malus dans leur shopping list craquent plutôt pour cette dernière, même si elle se révèle dans tous les cas moins performante malgré ses 530 ch.

En termes d’image et de prestige, si vous n’êtes pas un vrai piqué Toyota, il sera de toute façon difficile de justifier le fait de mettre autant d’argent sur un tel engin (même une BMW M4 est 20 000 euros moins chère). Mais elle est tellement unique. Non, cette Toyota GR Supra Final Edition est tout ce qu’un Z4 aurait pu être, mais n’a jamais été. Merci Monsieur Toyoda.

À retenir : une vraie touche d’exclusivité

Dans tous les cas, la Toyota GR Supra Final Edition se révèle être une auto à conduire et il serait vraiment dommage que les chanceux qui auront obtenu le droit d’en devenir propriétaire la cantonnent à un garage chauffé avec maintien de charge en espérant que sa valeur monte.

Reste désormais à attendre l’homologation. Vous nous direz qu’avec à peine 5 exemplaires réservés pour la France sur 300 produits (les propriétaires seront tirés au sort), elle sera de toute façon un engin exclusif et extrêmement rare que nous ne devrions pas voir très souvent sur nos routes. Quel dommage, mais quel bouquet final.

Caradisiac a aimé

Une vraie série « spéciale »

À piloter à l’ancienne

Pur collector

L’évolution folle du bloc-moteur et du châssis

Performances, exclusivité Caradisiac n’a pas aimé Toujours pas homologuée

Fiscalement inadaptée à notre beau pays…

Un peu ferme sur la route