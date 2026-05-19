Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Supra Mkv

Essai

La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

Dans Nouveautés / Séries spéciales

Wilfried Leroux

0  

4. La Toyota GR Supra Final Edition  est-elle une bonne affaire vis-à-vis de la concurrence

 

La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

La Toyota GR Supra Final Edition (441 ch, 144 400 €) est évaluée dans la catégorie des coupés sportifs qui comprend notamment

BMW M2 CS (530 ch, 120 000 €)

Mercedes-AMG GT 43 (435 ch à 147 600 €)

Porsche 911 Carrera (392 ch, 140 000€)

 

Toyota GR Supra Final Edition
Budget
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
 
Pratique
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 8.63
  • 8.63
  • 8.63
  • 8.63
  • 8.63
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 14,8 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (56)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Toyota Supra Mkv

Toyota Supra Mkv

SPONSORISE

Essais Toyota Supra Mkv

Voir tous les essais Toyota Supra Mkv

Comparatifs Toyota Supra Mkv

Voir tous les comparatifs Toyota Supra Mkv

Guides d'achat Coupé

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Toyota Supra Mkv

Voir toute l'actu Toyota Supra Mkv