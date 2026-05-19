La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

4. La Toyota GR Supra Final Edition est-elle une bonne affaire vis-à-vis de la concurrence
La Toyota GR Supra Final Edition (441 ch, 144 400 €) est évaluée dans la catégorie des coupés sportifs qui comprend notamment
BMW M2 CS (530 ch, 120 000 €)
Mercedes-AMG GT 43 (435 ch à 147 600 €)
Porsche 911 Carrera (392 ch, 140 000€)
|Toyota GR Supra Final Edition
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,8 /20
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