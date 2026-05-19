La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

La Toyota GR Supra Final Edition (441 ch, 144 400 €) est évaluée dans la catégorie des coupés sportifs qui comprend notamment

BMW M2 CS (530 ch, 120 000 €)

Mercedes-AMG GT 43 (435 ch à 147 600 €)

Porsche 911 Carrera (392 ch, 140 000€)