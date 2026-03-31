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Dacia Jogger

Essai

Nouveau Dacia Jogger Hybrid : plus d’agrément et une sobriété record !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

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5. La fiche technique du Dacia Jogger Hybrid 1.8 155 ch

 

Nouveau Dacia Jogger Hybrid : plus d’agrément et une sobriété record !

Les chiffres clés

Dacia Jogger (2) 1.8 HYBRID 155 EXTREME 7PL
Généralités  
Finition EXTREME
Date de commercialisation 04/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,55 m
Largeur sans rétros 1,78 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,89 m
Volume de coffre mini 160 L
Volume de coffre maxi 1 807 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 7
Poids à vide 1 463 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 789 cm3
Puissance 155 ch
Couple 172 Nm à 3 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 104 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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Un break sept places pour 18 200 €, c’est ce que propose l’entrée de gamme du break Dacia Jogger. Et ce sont sept vraies places, avec la possibilité pour deux adultes de 1,90 m de voyager sur la troisième rangée. Ce modèle dispose d’une gamme de motorisation réduite à deux moteurs, un bloc essence de 110 ch et un bloc bicarburation (essence + GPL) de 100 ch. Pour les finitions, on trouve quatre propositions, l’entrée de gamme Essential, l’Expression et deux séries limitées Extreme et Extreme +. Pour savoir quel couple motorisation/finition est le plus intéressant, nous vous avons concocté un petit guide d’achat pour le break Dacia Jogger cinq et sept places.

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