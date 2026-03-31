Quel break Dacia Jogger choisir ? Le 19/07/2022 65

Un break sept places pour 18 200 €, c’est ce que propose l’entrée de gamme du break Dacia Jogger. Et ce sont sept vraies places, avec la possibilité pour deux adultes de 1,90 m de voyager sur la troisième rangée. Ce modèle dispose d’une gamme de motorisation réduite à deux moteurs, un bloc essence de 110 ch et un bloc bicarburation (essence + GPL) de 100 ch. Pour les finitions, on trouve quatre propositions, l’entrée de gamme Essential, l’Expression et deux séries limitées Extreme et Extreme +. Pour savoir quel couple motorisation/finition est le plus intéressant, nous vous avons concocté un petit guide d’achat pour le break Dacia Jogger cinq et sept places.