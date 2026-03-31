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Dacia Jogger

Essai

Nouveau Dacia Jogger Hybrid : plus d’agrément et une sobriété record !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

0  

4. Les notes du nouveau Dacia Jogger hybride

 

Nouveau Dacia Jogger Hybrid : plus d’agrément et une sobriété record !

Notre Dacia Jogger Hybrid Extrême (155 ch, à partir de 26 500 €) est évalué dans la catégorie des véhicules hybrides à vocation familiale comptant 7 places et environ 150 ch, qui comprend notamment :

-Peugeot 5008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 42 200 €)

Dacia Jogger Hybrid 1.8 155 ch Extr&#xEA;me 7 places
Budget
  • 8.13
  • 8.13
  • 8.13
  • 8.13
  • 8.13
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
 
Sur la route
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
 
Sécurité
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Note globale : 13 /20
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Quel break Dacia Jogger choisir ?

65

Un break sept places pour 18 200 €, c’est ce que propose l’entrée de gamme du break Dacia Jogger. Et ce sont sept vraies places, avec la possibilité pour deux adultes de 1,90 m de voyager sur la troisième rangée. Ce modèle dispose d’une gamme de motorisation réduite à deux moteurs, un bloc essence de 110 ch et un bloc bicarburation (essence + GPL) de 100 ch. Pour les finitions, on trouve quatre propositions, l’entrée de gamme Essential, l’Expression et deux séries limitées Extreme et Extreme +. Pour savoir quel couple motorisation/finition est le plus intéressant, nous vous avons concocté un petit guide d’achat pour le break Dacia Jogger cinq et sept places.

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