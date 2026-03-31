Notre Dacia Jogger Hybrid Extrême (155 ch, à partir de 26 500 €) est évalué dans la catégorie des véhicules hybrides à vocation familiale comptant 7 places et environ 150 ch, qui comprend notamment :

-Peugeot 5008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 42 200 €)