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Nouveau Dacia Jogger Hybrid : plus d’agrément et une sobriété record !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

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3. Un Jogger hybride toujours sans vraie concurrence, surtout en 7 places !

 

Nouveau Dacia Jogger Hybrid : plus d’agrément et une sobriété record !

La concurrence : éparpillée…

En tant que dérivé break d’une citadine, en l’occurrence la Sandero, le Jogger hybride n’a pas de vraie concurrence… En version cinq places, on pourra lui opposer des breaks compacts comme la  Toyota Corolla Touring Sports hybride, plus élégante et raffinée, mais aussi plus chère et moins vaste. On pourrait aussi lui opposer le SUV Renault Symbioz doté de la même mécanique que le Dacia, forcément, mais qui souffre des mêmes défauts que la Japonaise, à savoir un tarif plus élevé et un volume de coffre inférieur. En sept places, il rivalise avec des SUV familiaux, également coûteux mais pas plus logeables, comme le Peugeot 5008.

À retenir : pour les budgets serrés amateurs d’hybride ou… les anti-GPL !

Plus encore que le léger gain en consommation, c’est surtout l’amélioration de l’agrément de conduite qui séduit avec cette nouvelle motorisation hybride. Certes, la boîte à crabots reste parfois lente à la montée des rapports, mais l’ensemble mécanique se montre à la fois plus performant, docile et discret que le précédent. À moins de refuser de rouler en Dacia, de désirer un modèle tiré à quatre épingles, technologique (son point faible, surtout pour l'EuroNCAP) ou au châssis affûté, ce Jogger est donc le véhicule familial idéal pour les petits budgets, et ceux qui ne souhaitent pas passer à la version GPL, forcément plus contraignante au moment de trouver une station, et qui n’a pas la faculté à rendre les trajets zen avec des phases électriques.

Caradisiac a aimé

  • Souplesse à bas régimes
  • Discrétion du moteur thermique
  • Sobriété ville/route
  • Douceur à l’usage
  • Amortissement doux
  • Espace intérieur

Caradisiac n’a pas aimé

  • Boîte auto toujours lente
  • Ecrans vieillots
  • Modularité basique
  • Châssis pantouflard

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 1.8 HYBRID 155 EXPRESSION 5PL 103 (wltp) 25 600 €  €
(2) 1.8 HYBRID 155 EXPRESSION 7PL 104 (wltp) 26 500 €  €
(2) 1.8 HYBRID 155 EXTREME 5PL 103 (wltp) 26 900 €  €
(2) 1.8 HYBRID 155 JOURNEY 5PL 103 (wltp) 27 700 €  €
(2) 1.8 HYBRID 155 EXTREME 7PL 104 (wltp) 27 800 €  €
(2) 1.8 HYBRID 155 JOURNEY 7PL 104 (wltp) 28 600 €  €
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Un break sept places pour 18 200 €, c’est ce que propose l’entrée de gamme du break Dacia Jogger. Et ce sont sept vraies places, avec la possibilité pour deux adultes de 1,90 m de voyager sur la troisième rangée. Ce modèle dispose d’une gamme de motorisation réduite à deux moteurs, un bloc essence de 110 ch et un bloc bicarburation (essence + GPL) de 100 ch. Pour les finitions, on trouve quatre propositions, l’entrée de gamme Essential, l’Expression et deux séries limitées Extreme et Extreme +. Pour savoir quel couple motorisation/finition est le plus intéressant, nous vous avons concocté un petit guide d’achat pour le break Dacia Jogger cinq et sept places.

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