La concurrence : éparpillée…

En tant que dérivé break d’une citadine, en l’occurrence la Sandero, le Jogger hybride n’a pas de vraie concurrence… En version cinq places, on pourra lui opposer des breaks compacts comme la Toyota Corolla Touring Sports hybride, plus élégante et raffinée, mais aussi plus chère et moins vaste. On pourrait aussi lui opposer le SUV Renault Symbioz doté de la même mécanique que le Dacia, forcément, mais qui souffre des mêmes défauts que la Japonaise, à savoir un tarif plus élevé et un volume de coffre inférieur. En sept places, il rivalise avec des SUV familiaux, également coûteux mais pas plus logeables, comme le Peugeot 5008.

À retenir : pour les budgets serrés amateurs d’hybride ou… les anti-GPL !

Plus encore que le léger gain en consommation, c’est surtout l’amélioration de l’agrément de conduite qui séduit avec cette nouvelle motorisation hybride. Certes, la boîte à crabots reste parfois lente à la montée des rapports, mais l’ensemble mécanique se montre à la fois plus performant, docile et discret que le précédent. À moins de refuser de rouler en Dacia, de désirer un modèle tiré à quatre épingles, technologique (son point faible, surtout pour l'EuroNCAP) ou au châssis affûté, ce Jogger est donc le véhicule familial idéal pour les petits budgets, et ceux qui ne souhaitent pas passer à la version GPL, forcément plus contraignante au moment de trouver une station, et qui n’a pas la faculté à rendre les trajets zen avec des phases électriques.

Caradisiac a aimé

Souplesse à bas régimes

Discrétion du moteur thermique

Sobriété ville/route

Douceur à l’usage

Amortissement doux

Espace intérieur

Caradisiac n’a pas aimé

Boîte auto toujours lente

Ecrans vieillots

Modularité basique

Châssis pantouflard