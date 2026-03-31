2. Un nouveau Dacia Jogger hybride plutôt pimpant en finition Extrême…
Le Jogger hybride n’est proposé qu’à partir du deuxième niveau de finition Expression, qui comprend notamment clim manuelle, frein de parking électrique, accoudoir avec rangement, 1 prise USB-C arrière, antibrouillards, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, volant réglable en hauteur et profondeur, 4 vitres électriques (impulsionnel conducteur), système multimédia avec écran tactile 10 pouces, radio numérique DAB, réplication smartphone via câble USB, Bluetooth®, commandes au volant, 4 haut-parleurs, instrumentation 7" couleur
1 300 € plus chère, cette finition Extrême ajoute caméra de recul, accès mains libres, antipatinage réglable « Extended Grip », clim auto, tablettes aviation, support téléphone amovible, et quelques aménagements extérieurs tels que rétroviseurs brun cuivré, jantes alliage 16 pouces noires, antenne requin noir brillant.
Equipements et options
Version : (2) 1.8 HYBRID 155 EXTREME 7PL
Equipements de sécurité
Système de fixation Isofix
Détection de pression des pneus
Airbag frontal conducteur et passager
Airbag latéral AV : thorax + rideau
Assistance au freinage d'urgence + allumage des warnings
Feux AR avec signature lumineuse Y
Détecteur d'angle mort
Feux de jour à LED
Airbag frontal passager désactivable
Feux anti brouillard
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
ABS
Système de contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Lève-vitres AR électriques
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Lève-vitre conducteur électrique impulsionnel
Ordinateur de bord
Climatisation automatique
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Frein de parking électrique
Rappel de bouclage de ceintures
Régulateur de vitesse
Banquette AR avec dossier rabattable en portefeuille 1/3 -2/3
Console semi-haute + rangement fermé avec accoudoir
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants
Siège conducteur réglable en hauteur
Rétroviseurs extérieurs
Volant Soft Feel TEP
Vitres portes AR/custode/lunette AR surteintées
Direction assistée
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit modulables
Jantes en alliage 16'' TAMIA noires
Sellerie TEP Microcloud
Autres équipements
Condamnation des ouvrants en roulant
Eclairage du coffre
Kit de gonflage
Caméra de recul
Carte mains libres
3 appuis-têtes AR
Aide au parking AV / AR
Eclairage plafonnier AR
Mode éco
Prise accessoire en rang 3
Condamnation centralisée des portes
Enjoliveurs bas de porte coffre
Antenne requin
Cluster couleur TFT 7''
Extended Grip
Appel SOS (E-call)
Prédisposition Ethylotest
AEBS
ESC
Nouveau Media Display
Filtre à particules
Signature lumineuse DACIA en Y à LED
Boîte de vitesse automatique 6
Options disponibles
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture métallisée Brun Terracotta:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Urban:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
700 €
-
Peinture métallisée Vert Cèdre:
700 €
-
Peinture métallisée Sandstone:
700 €
-
Peinture nacrée Noir Nacré:
700 €
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