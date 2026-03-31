Le Jogger hybride n’est proposé qu’à partir du deuxième niveau de finition Expression, qui comprend notamment clim manuelle, frein de parking électrique, accoudoir avec rangement, 1 prise USB-C arrière, antibrouillards, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, volant réglable en hauteur et profondeur, 4 vitres électriques (impulsionnel conducteur), système multimédia avec écran tactile 10 pouces, radio numérique DAB, réplication smartphone via câble USB, Bluetooth®, commandes au volant, 4 haut-parleurs, instrumentation 7" couleur

1 300 € plus chère, cette finition Extrême ajoute caméra de recul, accès mains libres, antipatinage réglable « Extended Grip », clim auto, tablettes aviation, support téléphone amovible, et quelques aménagements extérieurs tels que rétroviseurs brun cuivré, jantes alliage 16 pouces noires, antenne requin noir brillant.