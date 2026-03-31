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Nouveau Dacia Jogger Hybrid : plus d’agrément et une sobriété record !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

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2. Un nouveau Dacia Jogger hybride plutôt pimpant en finition Extrême…

 

Nouveau Dacia Jogger Hybrid : plus d’agrément et une sobriété record !

Le Jogger hybride n’est proposé qu’à partir du deuxième niveau de finition Expression, qui comprend notamment clim manuelle, frein de parking électrique, accoudoir avec rangement, 1 prise USB-C arrière, antibrouillards, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, volant réglable en hauteur et profondeur, 4 vitres électriques (impulsionnel conducteur), système multimédia avec écran tactile 10 pouces, radio numérique DAB, réplication smartphone via câble USB, Bluetooth®, commandes au volant, 4 haut-parleurs, instrumentation 7" couleur

1 300 € plus chère, cette finition Extrême ajoute caméra de recul, accès mains libres, antipatinage réglable « Extended Grip », clim auto, tablettes aviation, support téléphone amovible, et quelques aménagements extérieurs tels que rétroviseurs brun cuivré, jantes alliage 16 pouces noires, antenne requin noir brillant.

Equipements et options

Version : (2) 1.8 HYBRID 155 EXTREME 7PL

Equipements de sécurité

  • Système de fixation Isofix

  • Détection de pression des pneus

  • Airbag frontal conducteur et passager

  • Airbag latéral AV : thorax + rideau

  • Assistance au freinage d&#039;urgence + allumage des warnings

  • Feux AR avec signature lumineuse Y

  • Détecteur d&#039;angle mort

  • Feux de jour à LED

  • Airbag frontal passager désactivable

  • Feux anti brouillard

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • ABS

  • Système de contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Lève-vitres AR électriques

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit

  • Lève-vitre conducteur électrique impulsionnel

  • Ordinateur de bord

  • Climatisation automatique

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Frein de parking électrique

  • Rappel de bouclage de ceintures

  • Régulateur de vitesse

  • Banquette AR avec dossier rabattable en portefeuille 1/3 -2/3

  • Console semi-haute + rangement fermé avec accoudoir

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Rétroviseurs extérieurs

  • Volant Soft Feel TEP

  • Vitres portes AR/custode/lunette AR surteintées

  • Direction assistée

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit modulables

  • Jantes en alliage 16&#039;&#039; TAMIA noires

  • Sellerie TEP Microcloud

Autres équipements

  • Condamnation des ouvrants en roulant

  • Eclairage du coffre

  • Kit de gonflage

  • Caméra de recul

  • Carte mains libres

  • 3 appuis-têtes AR

  • Aide au parking AV / AR

  • Eclairage plafonnier AR

  • Mode éco

  • Prise accessoire en rang 3

  • Condamnation centralisée des portes

  • Enjoliveurs bas de porte coffre

  • Antenne requin

  • Cluster couleur TFT 7&#039;&#039;

  • Extended Grip

  • Appel SOS (E-call)

  • Prédisposition Ethylotest

  • AEBS

  • ESC

  • Nouveau Media Display

  • Filtre à particules

  • Signature lumineuse DACIA en Y à LED

  • Boîte de vitesse automatique 6

Options disponibles

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Brun Terracotta

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Urban

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Vert Cèdre

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Sandstone

     : 

    700 €

  • Peinture nacrée Noir Nacré

     : 

    700 €

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Quel break Dacia Jogger choisir ?

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Un break sept places pour 18 200 €, c’est ce que propose l’entrée de gamme du break Dacia Jogger. Et ce sont sept vraies places, avec la possibilité pour deux adultes de 1,90 m de voyager sur la troisième rangée. Ce modèle dispose d’une gamme de motorisation réduite à deux moteurs, un bloc essence de 110 ch et un bloc bicarburation (essence + GPL) de 100 ch. Pour les finitions, on trouve quatre propositions, l’entrée de gamme Essential, l’Expression et deux séries limitées Extreme et Extreme +. Pour savoir quel couple motorisation/finition est le plus intéressant, nous vous avons concocté un petit guide d’achat pour le break Dacia Jogger cinq et sept places.

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