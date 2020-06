La Ford Focus hérite d'une hybridation légère

Il était enfin temps pour la Ford Focus de passer le cap de la microhybridation, baptisée "mHEV" chez Ford. Le constructeur américain, qui a déjà implanté cette technologie sous le capot des Puma et Fiesta, ajoute donc cette corde à l'arc de la Focus. La technique est du grand classique : un alternodémarreur, une petite batterie et le tout relié à un réseau électrique 48V spécifique permettant de récupérer de l'énergie au freinage. Sur certaines phases d'accélération, il est possible de bénéficier d'un surplus de 24 Nm de couple.

La motorisation mHEV est déclinée en deux versions : 125 et 155 ch, toujours à partir du trois cylindres 1.0 suralimenté. Selon Ford, le moteur mHEV 155 ch "offre un rendement plus de deux fois supérieure à celui d'un moteur essence de 145 ch et 2.0l lancé sur la Focus il y a tout juste 10 ans, mais avec une amélioration de 45 % du rendement énergétique (NEDC)".

A cette époque, le 2.0 145 ch atmosphérique revendiquait effectivement 145 ch et 185 Nm, contre 155 ch et plus de 240 Nm de couple. Et 169 g/km de CO2 contre une centaine de grammes pour la version 155 ch mHEV. Il n'y a donc pas photo, même s'il serait tout de même intéressant de comparer les courbes de puissance et de couple : les moteurs actuels ont tendance à fournir leurs valeurs max sur une plage très faible.

Instrumentation numérique

Ce qui semble désormais être le Graal des clients et le "must" à avoir pour les constructeurs, débarque enfin sur la Focus : l'instrumentation numérique. Un écran 12,3 pouces, entièrement personnalisable, affiche ainsi toutes les informations de conduite. Un mode spécifique pour les versions hybrides est également proposé.

Ford annonce par ailleurs la présence d'un modem 4G pour disposer des alertes en temps réel sur les dangers locaux, dont les alertes remonteront sur l'instrumentation numérique.