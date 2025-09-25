La Honda Prelude est de retour au salon de Lyon

Tous les amateurs de coupé et de Honda se souviennent de la Prelude, un modèle charismatique du constructeur japonais. Absent depuis longtemps, ce coupé revient aujourd'hui à la une.

Malgré les années, Honda a conservé les gènes qui ont fait la renommée du modèle initial. Il s'agit toujours d'un coupé, mais finalement le seul changement provient de la motorisation, qui est désormais hybride.

Effectivement, on retrouve sous le capot le même moteur que la Civic à savoir le quatre-cylindres 2.0 atmosphérique à cycle Atkinson développant 141 ch associé à deux moteurs électriques soit une puissance globale, qui devrait osciller entre 180 et 200 ch, même si la puissance officielle n'est pas encore homologuée.

Mais la principale originalité réside dans le système baptisé S+ Shift. Ce dispositif simule le comportement d’une boîte automatique à huit rapports qu’il est possible de passer manuellement grâce à des palettes, que nous avons pu tester lors d'une première prise en mains. Celle-ci nous a permis de constater que cette nouvelle Prelude ne sera pas un coupé sportif, mais plutôt une GT 2+2.

À l'intérieur, l'ambiance est sportive, mais austère avec une planche de bord très horizontale composée d'une instrumentation numérique et un écran multimédia 9 pouces. Les matériaux employés sont de qualité avec du cuir et de l'alcantara. Comme dans beaucoup de coupés, les places arrière bénéficient d'une place restreinte et le volume de chargement semble correct avec notamment un hayon, ce qui devrait être pratique au quotidien.

Les prix ne sont pas encore connus, mais ils devraient l'être prochainement. Les essais se dérouleront début octobre, à suivre bien évidemment sur Caradisiac.

L'instant Caradisiac : un retour qui fait plaisir

À l'heure où beaucoup de modèles historiques disparaissent ou deviennent juste des appellations pour des modèles électrifiés, le retour de la Prelude est une bonne nouvelle que l'on peut que saluer. Bien joué Honda.