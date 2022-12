Le test de l’élan, c’est ce fameux exercice qui consiste à réaliser une manœuvre d’évitement brutale au volant d’une voiture. Son nom provient de Scandinavie où il n’est pas rare de devoir faire preuve d’une réactivité maximale sur la route afin d’éviter un gros élan traversant la chaussée. C’est une procédure révélatrice des qualités dynamiques d’une voiture et de sa sécurité, avec parfois de petites surprises au niveau de la vitesse maximale qu’il est possible de garder en réussissant le test (c’est-à-dire sans heurter le moindre cône).

La nouvelle Honda Civic se débrouille bien au test de l'élan

Récemment par exemple, on s’étonnait de voir la dernière Audi RS 3 réussir le test à seulement 1 km/h de plus que la Renault Mégane E-Tech. Et voilà une nouvelle surprise avec la nouvelle Honda Civic de onzième génération mesurée par nos confrères espagnols de KM77. Avec ses Michelin Pilot Sport 4, elle valide l’exercice à la vitesse de 77 km/h. Un chiffre plus élevé que la BMW M4 Coupé (76 km/h) et supérieur à la moyenne, qui doit sans doute aussi à la monte pneumatique de l’auto.

Toujours loin du record

Dans ce test de l’élan, seulement une poignée de km/h sépare les meilleures autos des plus mauvaises (ce qui est quand même rassurant sur le niveau de sécurité général des voitures actuelles). Les records mesurés par nos confrères ont été signés par les Tesla Model Y et Model 3 ainsi que la Ford Focus, avec une vitesse de 83 km/h.