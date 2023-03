La nouvelle Peugeot 508 restylée déjà dans la rue

Il y a quelques jours, Peugeot a officiellement levé le voile sur la version restylée de sa 508 de seconde génération. La « phase 2 » de la berline française n’évolue pas beaucoup sur le plan technique, se contentant d’améliorer sa technologie embarquée dans l’habitacle et d’offrir une motorisation hybride rechargeable de 180 chevaux en plus de la variante haut de gamme de 225 chevaux. Sa version PSE « sportive » n’évolue pas non plus sur le plan technique.

Cette 508 restylée fait tout de même l’effort d’afficher une face avant très différente de celle de l’ancien modèle. C’est d’autant plus notable sur la version PSE mais comme vous pouvez le constater dans ces images publiées sur la page Facebook du Nouvel Automobiliste, même la 508 « normale » évolue beaucoup quand on la regarde de face ou depuis l’angle de trois quarts avant. Cet exemplaire gris est immatriculé dans le Doubs, peut-être parce que Stellantis y possède une usine.

Plus jolie ?

Alors, que pensent les lecteurs de Caradisiac de cette Peugeot 508 restylée photographiée en milieu « naturel » ? Les modifications apportées permettent-elles d’en faire une jolie berline ? Il nous reste en tout cas à découvrir les prix de cette 508 de seconde génération en version restylée. Les tarifs devraient être dévoilés dans les jours à venir.