La nouvelle Porsche 911 T interdit la boîte automatique

Lancée en 2019, la Porsche 911 de la génération 992 continue de renouveler sa gamme en « phase 2 ». Après la Carrera, la GTS hybride mais aussi la GT3 qui vient de recevoir une mouture améliorée (et hélas alourdie par les normes !), le constructeur allemand dévoile cette fois la nouvelle 911 T.

Il s’agit toujours d’une version positionnée juste au-dessus de la Carrera de base, mais avec un meilleur équipement dynamique de série et quelques mesures d’allègement par rapport à cette dernière. Par rapport au modèle que nous avions essayé à l’été 2023, la boîte automatique disparaît du catalogue et la voiture impose la boîte manuelle à six vitesses (au lieu d’une transmission à sept vitesses proposée sur l’ancienne 911 T à trois pédales).

Côté style, on retrouve à peu près les mêmes différences esthétiques que sur la récente Carrera type 992 « Phase 2 » avec un bouclier avant redessiné, des optiques revues, une poupe légèrement différente dans le détail et une planche de bord à la technologie mise à jour au niveau de son interface numérique. Il n’y a pas de places arrière mais en option gratuite, les clients pourront ajouter les deux petits sièges en plus.

Le même moteur que la Carrera, mais avec de meilleurs équipements

Sous le capot arrière, on retrouve le flat-six biturbo de 3,0 litres de la nouvelle Carrera restylée avec 394 chevaux et 450 Nm de couple. Mais aussi des options dynamiques installées en série comme les roues arrière directrices, le pack Sport Chrono et la suspension adaptative PASM, qu’on trouve d’ordinaire en surcoût sur la Carrera. Ainsi que quelques détails d’allégement au niveau des vitres plus fines et d’isolants en moins, complétés en option de baquets intégraux. Porsche annonce un 0 à 100 km/h expédié en 4,5 secondes et un vitesse de pointe de 395 km/h, avec respectivement 4,7 secondes et 393 km/h pour la 911 T Cabriolet disponible au catalogue pour la première fois de l’histoire.

Mais si Porsche met en avant les 1 478 kg à vide de cette « version la plus légère des Carrera avec jusqu’à 40 kg de moins que la 911 Carrera », il faut relativiser ça : une 911 Carrera à boîte PDK pèse 1 520 kg et la comparaison se fait aussi avec les baquets optionnels plus légers.

Disposant de réglages spécifiques, la 911 T démarrera à 145 100€ en France et à 159 300€ en version cabriolet. Rappelons que la Carrera de base débute elle à 131 700€. La 911 n’a jamais été aussi chère et en plus, il faut ajouter les 60 000€ de malus écologique…