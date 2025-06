La VW Passat eHyrid 204 est proposée en quatre finitions, à la dotation très variable, même si presque rien ne manque en entrée de gamme. Seulement, les écarts de prix entre chaque variante sont conséquents et les options… rares.

A 52 790 €, la version de base Life comporte déjà la clim auto bizone, la caméra de recul, le Virtual Cockpit, les radars de stationnement, la sono 8HP, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, la réplication de smartphone sans fil, les jantes en alliage de 16 pouces, les rétros extérieurs dégivrants, les projecteurs à LED, le démarrage sans le détecteur d’angle morts et deux câbles de recharge, l’un pour wallbox, l’autre pour prise domestique ordinaire. Pas mal, mais à part l’attelage, les jantes de 17 et la peinture métal, il n’y a aucune option. Vous voulez des aides à la conduite un peu avancées, un GPS, voire un toit ouvrant ? Il faut passer aux finitions supérieures, donc ça va faire cher l’option…

A 57 050 €, la Life Plus ajoute le GPS connecté, les sièges Ergoactive à réglages électriques, le chargeur de smartphone sans fil, les jantes de 17 ou encore l’éclairage d’ambiance à 10 couleurs. Ce niveau de finition donne accès à des options telles que les projecteurs matriciels IQ. Light.

A 63 100 €, l’Elegance se pare en sus du toit ouvrant panoramique, des sièges Confort massants, des pneus autocolmantants, du hayon motorisé, des projecteurs matriciels couplés au GPS, de l’accès sans clé, du bandeau lumineux avant voire de l’alarme. Dommage qu’il faille remettre de sous pour avoir la conduite autonome de niveau 2 ou la hifi Harman-Kardon. Cette finition est la première à donner accès à la version 272 ch (+ 2 000 €).

Enfin, à 66 300 €, la R-Line, uniquement proposée sur la Passat 272 ch, se veut plus sportive d’apparence que l’Elegance et ajoute dans le panier, outre une décoration spécifique, des sièges Sport et l’amortissement piloté DCC Pro.