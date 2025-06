La concurrence : surtout interne

Si on cherche un grand break de 200 ch au moins à motorisation hybride plug-in, la Passat ne connaît qu’une concurrente directe : sa cousine Skoda Superb, techniquement identique, un peu plus chère à 53 350 € (eh oui !) mais mieux équipée et donnant accès à des équipements d’agrément comme le toit ouvrant panoramique sans passer par des packs ruineux. La politique de prix de VW est bien étrange ! La Passat Elegance 272 ch (65 100 €) entre en concurrence tarifaire avec la BMW 330e Touring (64 350 €), un peu plus puissante (292 ch) et dynamique mais moins équipée et logeable. N’oublions pas la Mercedes-Benz C300e SW, très musclée (313 ch) et compétente en tout électrique, à 66 000 €.

Ensuite, n’est-il pas plus rationnel d’économiser 7 490 € en se contentant de la version eTSI 150 presque aussi véloce ? Tout dépend du prix auquel vous payez votre kWh : si vous pouvez charger gratuitement sur un lieu de travail situé à 50 km de chez vous, vous amortirez le surcoût en 3 ans environ. Sinon, le calcul sera défavorable pour l’eHybrid. Reste que ce type de voiture est souvent acheté par des entreprises, dont les contraintes fiscales sont bien différentes de celles des particuliers…

A retenir : une grande douceur générale

A vrai dire, il n’y a pas grand-chose à reprocher à la Passat eHybrid si on cherche une voiture capable de rouler plus de 100 km en tout électrique. Sa principale qualité reste le confort général, des sièges à la suspension en passant par l’insonorisation. L’habitacle géant et les besoins énergétiques très réduits constituent de sacrés atouts supplémentaires, tout comme l’autonomie zéro émission de plus que de 140 km. Le très bon comportement routier et la finition soignée parachèvent ce beau bilan. Reste que pour obtenir un équipement riche, il faut opter pour des variantes huppées, facturées au prix fort, et que les prestations ne se détachent pas de celle d’une Skoda Superb, au meilleur rapport tarif/équipement.

Caradisiac a aimé

Le grand confort

Le vaste habitacle

Le très grand coffre

La faible consommation

L’autonomie électrique intéressante

Le comportement routier Caradisiac n'a pas aimé Les équipements technos réservé aux versions huppées

L’ergonomie de l’écran central

Le malus au poids

La concurrence de la Skoda Superb