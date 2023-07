La pédale de sa Tesla Model 3 presque coupée en deux

Écraser l'accélérateur d'une voiture électrique puissante donne de véritables sensations. Mais l'émotion de cet automobiliste prend une tout autre forme en voyant l'état de sa pédale de droite dans sa Tesla Model 3. L'élément en question affiche en effet une dégradation importante visible sur les images publiées avec inquiétude sur le réseau social Reddit.

Beerbaron105 -c'est son pseudo- demande à la communauté Tesla de la plateforme si cela est courant chez d'autres personnes. À sa plus grande surprise, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Les commentateurs rappellent d'ailleurs que plusieurs Model S avaient été impactées par le souci depuis 2017. Des forums, des publications sur les réseaux sociaux et un article signé en 2019 par le média économique Forbes évoquent également des problèmes similaires à bord de la tricrops haut de gamme placée juste au-dessus de la Model 3.

La pédale d'accélérateur des Tesla Model 3 se constitue de polymères et matières plastiques. L'un des propriétaires de Model S défectueuses réclamait déjà à l'époque l'ajout de métal dans la structure et un caoutchouc plus dense pour son véhicule. Pour rappel, le constructeur allemand Volkswagen lançait fin 2020 en Europe un rappel pour 38 000 pédales de frein installées dans des Tiguan, Golf, T-Roc et Touran.