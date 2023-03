La Peugeot 508 Coupé que Carlos Tavares n'osera jamais produire

Les marques françaises savent elles aussi dessiner de jolis coupés élégants. Et en la matière, Peugeot possède une solide expérience : personne n’a oublié la 406 Coupé commercialisée entre 1997 et 2004, saluée à l’époque pour son design et forte d’un certain succès avec ses 107 631 exemplaires vendus. Sa remplaçante la 407 Coupé, proposée au catalogue entre 2005 et 2012, a nettement moins convaincu avec son style pataud. Malgré un dessin nettement plus original et réussi, la Renault Laguna Coupé vendue de 2008 à 2015 n’a pas non plus réussi à séduire les clients en masse malgré ses 54 840 exemplaires écoulés.

Peut-on imaginer le retour d’un coupé familial de ce genre dans la gamme d’un constructeur français ? Évidemment que non car la clientèle de ce genre de modèle n’a jamais cessé de baisser depuis le début du siècle, entraînant l’extinction totale de ces autos dans les gammes des constructeurs généralistes (mettons de côté les projets du genre de la Peugeot RCZ ou de l’Alpine A110 actuelle). Cela n’empêche pas l’illustrateur X-Tomi de nous monter sa vision virtuelle d’une Peugeot 508 restylée en version coupé, sur la base d’une image officielle de la nouvelle berline française. Avouons que l’auto ne manquerait pas d’élégance, même si la probabilité de voir arriver un projet de ce genre chez Peugeot tend vers le zéro absolu.

La fin de tous les coupés ?

Au-delà des marques généralistes, les coupés des constructeurs premium semblent eux aussi séduire de moins en moins de clients ces dernières années. La dernière Mercedes Classe C ne devrait ainsi pas recevoir de déclinaison coupé et la marque à l’étoile pourrait remplacer ses Classe C Coupé, Classe E Coupé et Classe S Coupé par un seul modèle. Chez Audi, le TT va disparaître et on ignore si la famille des futures A4/A5 gardera un vrai coupé. Chez BMW en revanche, la Série 4 Coupé est toujours présente. Mais l’i4 n’existe qu’en berline et à l’heure actuelle, les projets de coupés électriques se font rares.