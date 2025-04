La Porsche 911 GT3 devient la voiture à boîte manuelle la plus rapide de la Nordschleife

Lors de l’essai de la 911 GT3 restylée en janvier dernier, le pilote Jorg Bergmeister nous confiait qu’il rêvait de claquer un chrono sur la Nordschleife avec sa version à boîte manuelle : il se trouve que l’équipe de Porsche avait constaté que toutes les supercars les plus rapides sur ce grand tracé disposent d’une transmission automatisée et qu’il était donc théoriquement possible d’y signer un nouveau record.

Non seulement Jorg et l’équipe de Porsche ont réalisé ce rêve, mais le chrono réalisé par la GT3 de type 992.2 prouve qu’elle a bien progressé en performances par rapport à l’ancien modèle même si elle n’est ni plus puissante, ni plus légère : avec un temps de 6:56.294 sur la configuration du tracé réservée désormais aux records chronométriques officiels, elle améliore le temps de la 911 GT3 type 992 phase 1 de 3,7 secondes. Étonnant sachant que cette dernière utilisait à l’époque sa boîte PDK, réputée plus efficace dans ce genre d’exercice.

Pas si loin de la GT3 RS

Le chrono paraît vraiment très bon puisqu’il n’est pas si loin de la 911 type 992.1 GT3 RS phase 1 mesurée sur le même tracé en 6:49 en 2022. Notons aussi que sur le tracé de la Nordschleife légèrement plus court (20,6 km), elle signe un temps de 6:51 secondes.

Mieux que la Viper ACR

Avec ce chrono, la GT3 RS repousse la seconde voiture de série à boîte manuelle (la Dodge Viper ACR) à plus de 10 secondes. Précisons que le record a été signé avec toutes les options d’allègement et de performance de la voiture, mais aussi avec les Michelin Pilot Sport Cup 2 R optionnels. Et on le sait, Porsche prévoit aussi d’envoyer la nouvelle GT3 RS MR sur le même circuit pour y signer un autre temps canon.