La Renault 5 remporte un nouveau prix, en attendant celui de voiture de l'année 2025 ?

Concept-car of the year en 2021 lors de la présentation du concept, Automobile Awards il y a quelques semaines, la nouvelle Renault 5 fait clairement l’unanimité. Et cela se confirme puisqu’elle vient de remporter le Best Car Award 2024 de nos confrères du Moniteur Automobile. Visiblement, elle n’a eu aucun mal à séduire puisque le magazine belge précise que leur « sympathie n’a fait que croître après en avoir pris le volant ». Elle devance ainsi la Kia EV3, pour ses qualités pratiques et techniques et la BMW i5 Touring qui sait allier dynamisme et aspects pratiques.

L’impression laissée par la Renault 5 est partagée par les membres de la rédaction de Caradisiac. Pour Manuel Cailliot, il s’agit du coup de cœur de l’année : « si je la trouvais sexy et désirable dès sa présentation, je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi homogène, voie enthousiasmante à conduire. C’est une des autos les plus réussies de Renault de cette décennie ». Louis-Cyril Tharaux avoue qu’elle l’a « convaincu au premier coup d’œil ». Il n’y a que Cédric Morançais dans les vents contraires : « le revival électrique de ce modèle, certes mythique, me laisse totalement de marbre ».

En route vers le titre de Voiture de l’année ?

Si la rédaction de Caradisiac est convaincue, c’est aussi le cas de nos lecteurs. À la question « Quelle sera la voiture de l’année 2025 ? », vous êtes 51 % à avoir voté pour la Renault sur un total de 4 154 participants, une victoire écrasante. Une autre Française pointe en deuxième position, la Citroën C3/Ë-C3, et le Dacia Duster arrive en bas du podium.

Arrivera-t-elle en tête du prestigieux concours ? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais elle a toutes les chances d’y parvenir. Il s’agirait alors d’un deuxième titre consécutif pour Renault puisque le Scénic a été sacré en 2024. Seulement, elle doit encore battre les sept finalistes que sont les Alfa Romeo Junior, Citroën C3/Ë-C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster et Kia EV3.

La réponse aura lieu le 10 janvier prochain à l’occasion du salon de Bruxelles.