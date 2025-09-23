La Skoda Superb, nouvel agent de la police londonienne
La nouvelle Skoda Superb (4 ème génération) intègre les rangs de la police métropolitaine de Londres. Ce n’est pas une première pour le constructeur tchèque : la génération précédente était déjà utilisée pour les patrouilles autoroutières, les interventions armées, et même dans une version blindée pour des missions sensibles.
L'écurie des bobbies de la police métropolitaine de Londres (MET) s'enrichit de nouveaux chevaux. Mécanique cette fois.
La nouvelle Skoda Superb SportLine Estate 2.0 TSI 265 ch DSG 4x4 a reçu l’approbation complète pour un déploiement opérationnel au sein des services d’urgence.
Tests drastiques
Sous le capot, un moteur essence capable d’atteindre les 100 km/h en 5,7 secondes, et une vitesse maximale de 250 km/h. Côté pratique, le break offre un vaste coffre de 690 litres (jusqu’à 1 920 litres banquette rabattue) et peut transporter jusqu’à 652 kg de matériel.
Avant de recevoir l’approbation officielle, cette Octavia Superb break a dû passer un test redouté : l’épreuve de freinage de la Met Police, connue pour pousser les véhicules à leurs limites. Lancée à grande vitesse (tenue confidentielle) la voiture doit enchaîner des arrêts brusques répétés, pour tester la persistance des performances (et notamment la capacité des freins à ne pas perdre d’efficacité sous chauffe). Test réussi haut la main par la Superb.
Formule clé en main
La dotation de série est digne d’une voiture haut de gamme : phares LED Matrix, aide au maintien dans la voie, alerte d’angle mort, climatisation tri-zone, caméra de recul, direction dynamique, et bien plus. De quoi assurer confort et sécurité aux équipes sur le terrain.
Skoda propose aussi une formule "clé en main" : véhicules préparés sur mesure, entretien, dépannage et maintenance compris. Cette nouvelle recrue mécanique vient compléter le récent nouvel arsenal de Kodiaq, également destiné aux flottes des services d’urgence.
