La Volkswagen ID 3 arrive en concession : l'idée de départ

Le calendrier de Volkswagen ces derniers mois est une parfaite illustration du changement de cap opéré par le groupe allemand depuis le dieselgate. Sans ce scandale et la "marche forcée" vers l'électrique, le géant allemand aurait certainement tout mis sur la nouvelle Golf, l'aurait présentée en premier et en ayant fait en sorte que le plus gros des investissements en matière de publicité et de communication soit porté sur la Golf. Sauf que ce fut exactement l'inverse : Volkswagen a dévoilé uniquement l'ID 3 au salon de Francfort, décalant la Golf à l'automne, lors d'un évènement isolé.

C'est dire, donc, l'importance de cette auto qui mélange les genres : un peu de monospace, de berline de compacte et des pointes de crossover. En fait, rien ne rappelle réellement l'univers Volkswagen que l'on connaît, et en particulier au niveau des proportions. Et pour cause : cette ID 3 n'est pas développée à partir d'un modèle existant, mais bien sur une plateforme entièrement nouvelle et dédiée à cette famille des "ID". Tout est donc pensé pour minimiser la place du moteur et maximiser la place à bord (un peu comme un monospace, en fait), avec des résultats très mitigés selon notre essai réalisé au début de l'été.

Et si les Golf ont souvent été louées pour leur ergonomie, ce n'est pas franchement le cas de cette ID 3. Tout est tactile (comme sur la Golf 8), y compris la gestion des lève-vitres arrière. A vouloir tout simplifier et épurer, les constructeurs sont peut-être allés un peu trop loin.

Côté batteries, l'ID 3 fait simple au lancement avec la version 58 kWh, mais une variante 77 kWh a déjà intégré le catalogue, et une autre version d'entrée de gamme à 45 kWh qui permettra de réduire le ticket d'accès. Pour l'heure, il faut compter au minimum 37 990 € sur la finition Life en 58 kWh pour accéder à l'ID 3. Un prix moyen, ni accessible ni très élevé pour une électrique de ce calibre.

La concurrence

Kia e-Niro : le SUV coréen est plus habitable que l'ID 3, dispose d'une ergonomie moins complexe et avec une batterie légèrement plus grande. L'allemande prend toutefois l'avantage en matière de recharge puisqu'elle peut aller jusqu'à 125 kW, tandis que l'entrée de gamme est clairement mieux positionnée : au prix d'un e-Niro 39 kWh, vous pouvez avoir l'ID 3 en 58 kWh...

Nissan Leaf : la Leaf fait partie des "anciennes" en matière de voiture électrique. Nissan a fait évoluer son auto avec l'arrivée d'une plus grosse batterie de 62 kWh, mais elle se montre moins compétitive que ses rivales. Plus chère, et surtout dépourvue de standard CCS pour la charge rapide, la Leaf faisant encore confiance au Chademo.

Tesla Model 3 : Pour ceux qui ont un budget plus confortable et qui songent à une ID 3 haut de gamme avec les grosses batteries, il y a de quoi réfléchir avec une Tesla Model 3 propulsion. Plus puissante, la Model 3 bénéficie d'une plus grande expertise en matière de voiture électrique... et surtout l'accès aux fameux Superchargers. Ceux qui cherchent un véhicule électrique à tout faire opteront probablement plutôt pour la Model 3, qui se montre plus habitable (elle est toutefois beaucoup plus encombrante), et bénéficie surtout d'une décote assurée comme faible.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,26 mètres

Largeur : 1,80 mètre

Hauteur : 1,56 mètre

Volume de coffre : 385 litres

Motorisation

Bloc électrique sur le train avant, de 204 ch, avec batteries de 45, 58 et 77 kWh.

Prix