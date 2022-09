Le BMW X1 roi des SUV premium compacts dans le monde

Les modèles de la catégorie des SUV compacts restent bien évidemment incontournables pour les constructeurs premium. Ils se vendent un peu moins dans le monde que les meilleurs modèles de la catégorie du dessus mais représentent de gros volumes de ventes, particulièrement en Europe. Les spécialistes de Car Industry Analysis se sont justement amusés à établir le classement des modèles premium les plus vendus dans le monde au sein de cette catégorie des véhicules compacts (segment C), sur la base des données concernant les 106 principaux marchés dans le monde l'année dernière. Il en ressort que c'est le BMW X1 qui s'impose comme le SUV premium compact le plus vendu en 2021 avec 240 000 exemplaires écoulés, une performance remarquable sachant que le modèle était en fin de carrière : lancé en 2015, la génération F48 vient d'être remplacée par le nouveau X1 de génération U11. Pour arriver à ces jolis résultats, le BMW X1 profite probablement toujours de son antériorité sur le marché : c'est lui qui était arrivé le premier dans la catégorie des modèles premium compacts en 2009, bien avant les Audi Q3 et Mercedes GLA.

Et curieusement, ce ne sont pas ces rivaux des marques allemandes qui accrochent la deuxième place des modèles premium compacts mais le Volvo XC40. Présent sur le marché depuis 2018, le Suédois s'est en effet écoulé à 200 000 exemplaires en 2021 signant une très belle performance. Volvo n'est pourtant présent dans cette catégorie que depuis quatre ans. Troisième avec 185 000 unités vendues, l'Audi Q3 écrase son rival de chez Mercedes : le GLA se contente en effet de 127 000 exemplaires écoulés devant le Lexus UX (78 000). Dans la deuxième partie du classement, signalons la présence en neuvième position du DS 7 Crossback (27 000) qui se paie tout de même le luxe de devancer le Jaguar e-Pace (19 000).

Les SUV premium plus gros restent devant

Ces SUV compacts premium se vendent bien mais moins que ceux du segment supérieur : rappelons qu'en 2021, le Mercedes GLC s'est imposé comme le SUV premium le plus vendu toutes catégories confondues avec ses 356 867 exemplaires écoulés. Et les chiffres sont encore plus impressionnants quand on sort du premium. Voiture la plus vendue dans le monde l'année dernière, le Toyota Rav4 a trouvé pas moins de 1 132 000 clients sur la même période...