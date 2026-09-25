C’est probablement le type d’accident le plus répandu sur les voies rapides de France (et même sur toutes les routes de la planète) : ce scénario où, au volant d’une voiture, un conducteur ou une conductrice se laisse distraire par quelque chose et oublie de rester attentif à ce qu’il se passe devant ses roues. Alors que le véhicule le précédant freine, il ne parvient pas à réagir à temps et le percute par l’arrière.

Ce scénario se reproduit tous les jours chez nous, surtout dans des situations où le trafic fonctionne par accordéons où des ralentissements brusques peuvent prendre certains conducteurs par surprise.

Un Peugeot Parter sur une Citroën C3 derrière un Renault Scénic

Dans la scène visible ci-dessous, filmée quelque part sur une voie rapide de France, c’est semble-t-il ce qu’il s’est passé. Le Renault scénic beige situé à l’avant a sans doute dû freiner et derrière, le Peugeot Partner gris a peut-être pu réagir à temps. Mais pas le conducteur ou la conductrice de la Citroën C3 grise roulant derrière, dont l’avant a plongé sous le châssis du Peugeot pour arriver à une sorte d’œuvre d’art !

Le Peugeot Partner a fini totalement au-dessus de la Citroën et les trois véhicules se sont retrouvés immobilisés sur les voies après l’accident. Et maintenant, on pense au constat qui a dû être établi à la suite de ce choc avec un dessin très technique et précis à réaliser. Si l’on a bien compris le déroulement de l’accident en tout cas, c’est la personne au volant de la Citroën qui était en tort ici.