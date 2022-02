Le comparo des voisins - Matheo et sa BMW 328i font un bond dans le temps de 27 ans en Coupé M440i

Il est mécano dans le groupe Volkswagen, mais du haut de ses 19 ans, Matheo n'a d'yeux que pour une autre marque allemande : BMW. Au point que, à peine son permis en poche, il s'en est offert deux, qu'il s'emploie à restaurer, jeune budget oblige. "La 325TDS, c'est mon daily". Mais il bichonne particulièrement son E36 328i de 1995. Malheureusement, un accrochage ces jours derniers l'ont privée de son boucliers et du coup, du fameux haricot de la calandre, cher à la marque. Un haricot qu'il découvre particulièrement aggrandit sur le nouveau modèle qui, dans un certain sens, succède à son auto : la M440i.

Pourtant, tout oppose les deux modèles. La 328i de Matheo totalise 193 chevaux, quand la M440i en compte 374. Une série 3 contre une Série 4, presque 200 ch, et 27 ans de différence : le comparatif parait impossible. Sauf que la 328i, à son époque, constituait le haut de la gamme de la série 3, si l'on exclut la très exclusive M. De la même manière, aujourd'hui, le coupé M440i (qui a remplacé la 3 coupé) coiffe la gamme, si l'on exepte la M4 Compétition. Deux autos éloignées donc, mais qui ont des gènes semblables et même quelques équipements communs.

Un équipement particulièrement riche pour l'E36

"J'ai une clim bi-zone, assez rare à l'époque. Et même des radars de recul, ainsi qu'un ordinateur de bord" explique le mécano. Il a surtout, sous son capot, un six cylindres en ligne, fort de 193ch et qui totalise 280 000 km. un autre point commun avec la 440i qui, elle aussi dispose du 6 en ligne mythique, sauf qu'il est assorti de deux turbos pour parvenir à 374ch. Côté équipements, Matheo découvre évidemment des évolutions dont on n'aurait même pas osé rêver il y a 27 ans, comme le régulateur adaptatif et le maintien dans la voie "ou ces écrans numériques".

Mais la grande différence se cache dans les soubassements. Là ou l"E36 est une pure propulsion, la 440i propose 4 roues motrices. Moins joueuse, la nouvelle est aussi plus sûre. "Et en plus elle dispose de plusieurs modes de conduite, quand la mienne n'en a qu'un". Un système, ajouté aux progrès des motoristes qui fait que si la 328i consomme 12l en moyenne, la M440i et ses chevaux supplémentaires n'en réclament que 9,5. Matheo est également surpris par le confort de l'engin, et son insonorisation. "Rien à voir avec la mienne. En plus, je trouve qu'il y a plus de place à l'arrière. Deux adultes s'y tiennnent sans problème". Reste une légère différence de tarif entre les deux coupés. Matheo envisage de revendre la sienne aux alentours de 7 000 euros "lorsqu'elle sera retapée", alors que la M440i coûte près de 70 000 euros, assortie de quelques options. Une somme dix fois plus élevée qui va amener le jeune mécano à patienter avant d'acheter.