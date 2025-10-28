Le dépannage auto, une activité pied au plancher!

Le vieillissement du parc automobile - 11,5 ans en moyenne en France - n’est une bonne nouvelle ni pour la qualité de l’air ni pour les industriels de l’automobile, qui se lamentent mois après mois de voir leurs ventes baisser (tout en "oubliant" qu’ils ont eux-mêmes fortement contribué à ralentir le marché en affichant des tarifs toujours plus élevés). De plus, la hausse continue des coûts d’entretien mène de nombreux automobilistes à négliger la maintenance de base.

Il est en revanche une profession dont ce triste tableau fait les affaires, et c’est celle de dépanneur automobile. Dans son bilan estival, qui court sur une période allant de juin à septembre, l’Union des Assisteurs, qui regroupe 9 sociétés d’assurance représentant 96% de la profession, fait état d’une activité toujours aussi soutenue, notamment lors des épisodes de canicule qui mettent à mal les batteries 12V : "Fin juin, une vague de chaleur de dix jours a provoqué une hausse record de 16 % des dépannages, notamment pour pannes de batteries. Le mois d’août, plus tempéré, n’a enregistré qu’une progression de 1 %. Cette ultra-sensibilité climatique devient structurelle et se manifeste désormais tous les ans, pendant la période estivale", explique l’organisme. Interrogé par Caradisiac il y a quelques mois, un pro du secteur résumait d’ailleurs les choses ainsi : "on sait qu’à partir de 35° annoncés, ça va être une hécatombe côté batteries." On parle bien des batteries de démarrage, sachant que la part des voitures électriques dans les demandes d’assistance est qualifiée de "marginale" par les pros.

"Globalement les causes d’intervention restent inchangées : batteries, démarrages, crevaisons et accidents. Dans près de 45 % des cas les dépannages sur place permettent toutefois aux bénéficiaires de l’assistance de repartir", ajoute l’Union des Assisteurs Des soucis souvent assez bénins, donc, mais qui restent pénibles.

Il faut aussi savoir que ces chiffres ne font qu’augmenter année après année : quelques 8,13 millions d’assistances pannes avaient été traitées en 2024, chiffre qui traduit une hausse de 63% en 15 ans alors même que le parc augmentait de moins de 11% sur la période, passant de 37 à 41 millions. Une évolution qui s’explique notamment, outre les facteurs évoqués plus haut, par la généralisation des assistances panne "zéro kilomètre", en même temps que par la disparition progressive des roues de secours sur les voitures neuves.