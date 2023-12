Le drôle de point commun entre Dacia et Lamborghini

Dacia vient de lever le voile sur la troisième monture du Duster, dont le design semble faire l’unanimité et permettra sans doute d’améliorer encore l’image de la division low-cost du groupe Renault tout en piquant de niveaux clients aux marques généralistes. Ce Duster de troisième génération arbore une silhouette très proche de celle du concept-car Bigster de 2021 : même si ce dernier annonce plutôt l’arrivée d’un autre SUV plus gros attendu pour 2025, le Duster lui reprend sa face avant et ses proportions générales. Avec une inédite signature lumineuse en « Y » au niveau des optiques avant et des feux arrière, qui devrait se retrouver sur d’autres futurs modèles de la marque.

Curieusement, ce « Y » s’impose aussi comme un élément stylistique incontournable de la Lamborghini Revuelto. Avec son V12 hybride de plus de 1000 chevaux et son addition à un demi-million d’euros, la supercar italienne diffère sensiblement du SUV roumain en matière de philosophie. Mais elle affiche elle aussi des « Y » au niveau de ses feux arrière, de ses optiques avant ou encore du dessin de ses prises d’air latérales. Les designers de Dacia se seraient-ils inspirés des autos de la marque au taureau ?

Une coïncidence sans doute fortuite mais rigolote

Cette signature lumineuse très particulière se retrouve aussi sur la Sandero et le Jogger lancés respectivement en 2020 et 2022 et comme le rappellent les spécialistes de Lignes Auto, le dessin en « Y » se trouvait déjà sur les feux arrière du concept-car Duster de 2009 qui a peut-être influencé les designers responsables du style du nouveau Dacia Duster. A cette époque, Lamborghini n’avait pas encore lancé son Aventador (dotées d’optiques à « Y » elle aussi) ni sa Huracan. Mais n’allez pas croire non plus que les stylistes du constructeur italien sont allés trouver cette idée du « Y » dans le concept-car de Dacia. Car en 2008, la très exclusive Lamborghini Reventon affichait déjà des petits motifs en « Y renversé » dans les LED de ses feux arrière.

C’est très probablement cette Reventon qui a introduit pour la première fois ce code dans le design de Lamborghini, qui se déclinera ensuite sur tous les autres modèles jusqu’à devenir un élément de style incontournable du constructeur. La ressemblance avec le « Y » des feux du Dacia Duster est très probablement fortuite, mais elle n’en demeure pas moins amusante. De là à imaginer un Duster V12 avec des portes à ouverture en élytre, il y a un pas que nous n’oserons évidemment pas franchir.