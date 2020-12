Le Duster 2 devient une Renault en Russie

Luca de Meo, nouveau directeur général de Renault, a de grandes ambitions pour Dacia. Il veut développer et émanciper le roumain. Ce dernier va donc davantage prendre ses distances vis-à-vis du Losange. Mais le DG n'a pas encore mis fin à une pratique : le rebadgage des véhicules low-cost en Renault.

En dehors de l'Europe et de quelques pays autour de la Méditerranée, les Dacia sont des Renault. Et cela continue avec le lancement de la deuxième génération du Duster en Russie, avec donc un Losange dans la calandre, qui a été redessinée. Et c'est le seul changement esthétique à l'extérieur.

Le premier Renault Duster a été un succès en Russie. En huit ans, plus de 400 000 exemplaires ont été écoulés dans le pays. Mais les Russes ont dû être patients pour profiter de la deuxième génération, qui est arrivée dans les showrooms français fin 2017 ! D'ailleurs, peu de temps après la présentation du Dacia, Renault avait montré la version à Losange.

La Russie a toutefois eu la primeur d'une Renault, l'Arkana. Dans ce pays, le SUV coupé repose d'ailleurs sur la base du Duster (et en reprend la planche de bord). Cela lui permet notamment d'avoir quatre roues motrices, argument très important en Russie. L'Arkana qui sera vendu en France en 2021 a une plate-forme plus moderne, celle du Captur 2.