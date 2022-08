Le futur Kia EV9 ressemblera à un concept-car

En 2021, Kia profitait du salon de Los Angeles pour dévoiler un nouveau concept-car. L'EV9 prenait la forme d'un gros SUV au design futuriste et très anguleux, sorte de version XXL du Soul avec une carrosserie taillée à la serpe. Et bien le constructeur coréen va réellement commercialiser un modèle de série très proche de ce concept-car. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer ces images officielles montrant un prototype de développement du futur SUV électrique de la marque. Les roues sont évidemment moins grosses et on note certaines différences dans le détail. Mais la silhouette est quasiment reprise telle quelle !

Le Kia EV9 formera le nouveau haut de gamme électrique du constructeur. Cousin du prochain Hyundai Ioniq7, un autre grand SUV électrique au style futuriste, il pourra embarquer jusqu'à sept occupants comme le Mercedes EQB actuel (et le futur grand SUV électrique de Skoda qui doit arriver d'ici 2025 au plus tard).

Les motorisations de l'EV6 ?

Sous le capot, le futur Kia EV9 reprendra probablement les groupes motopropulseurs déjà utilisés par le Kia EV6, le Hyundai Ioniq5 et la toute nouvelle berline Ioniq6. Sa capacité de batterie maximale attendra donc sans doute les 77,4 kWh, autorisant une autonomie à plus ou moins 500 km. L'engin sera lancé dans le courant de l'année prochaine.