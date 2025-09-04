Le Hyundai Concept Three s’apparente à un coupé particulièrement sportif

Que ce soit Volvo pour son EX60, Skoda avec sa Vision O ou Volkswagen avec son ID. Polo, les constructeurs communiquent leur traditionnel teaser quelques jours avant l’ouverture du Salon de Munich (du 9 au 14 septembre).

Sans surprise, Hyundai fait de même avec son Concept Three. Après quelques détails, c’est un sketch que la marque diffuse. Un dessin qui permet de mieux voir l’ensemble du véhicule, avec le côté caricatural propre à ce type d’exercice.

On note tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’un SUV, mais bien d’une berline, de la taille d’une « citadine » selon les dires du constructeur. Une citadine qui semble ne compter que trois portes, mais ce dessin peut être trompeur.

Dans tous les cas, le style est très travaillé et surtout sportif. La faible surface vitrée taillée en pointe et le généreux aileron arrière sont là pour en témoigner. On note également un pare-brise très galbé et un capot plongeant.

Rendez-vous le 9 septembre

Espérons que le Concept Three soit fidèle à ce dessin, d’autant que sa présence au Salon de Munich n’a rien de gratuit. En effet, il préfigure un prochain modèle électrique dont la version de série pourrait être la Ioniq 3. Il est encore trop tôt pour parler de technique, mais le groupe Hyundai/Kia nous a habitués à des batteries de taille généreuse. Par exemple, le Kia EV3 mesurant 4,30 m de long embarque un accumulateur de plus de 80 kWh. Cette Ioniq 3 pourrait donc confirmer la générosité du groupe à ce sujet.

Rendez-vous le 9 septembre lors de l’ouverture du Salon de Munich. L’équipe de Caradisiac sera présente sur place afin de vous faire cet événement au plus près.