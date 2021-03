Le Hyundai Kona N montre son visage

Cela fait quelques mois que circulent des images d'un Kona musclé chez Hyundai. Un prototype qui rappelle que la marque est très engagée avec sa division sportive N. Après la i30 N, le constructeur a lancé un Veloster N sur le marché américain et, plus récemment, une i20 N qui ravive l'espoir d'un segment de citadines sportives.

Mais ce n'est pas suffisant. Le Kona N viendra compléter cette gamme très prochainement, et en voici plusieurs images officielles de teasing avec la campagne de présentation. Le seul problème, c'est que pour l'heure, Hyundai n'a pas annoncé de commercialisation en France et plus largement en Europe.

Nos confrères américains parlent de la présence du 2.0 turbo de l'i30 N associé à la transmission automatique à huit rapports, ce qui pourrait clairement signifier un lancement strictement américain. D'autres parlent du 1.6 de la i20 N, laissant un peu plus d'espoir. Mais puisque le segment du SUV sportif prend de l'ampleur en Europe (en particulier chez le groupe Volkswagen), nous n'allons pas spéculer sur son absence et attendre très prochainement des informations plus concrètes.