Le Hyundai Tucson (2023), un SUV familial au prix toujours bien placé

Arrivé à la fin de l’année 2020, le Hyundai Tucson de quatrième génération a tout de suite séduit grâce à un style assez audacieux et de bonnes prestations générales. Comme la totalité des voitures neuves actuelles, il a malheureusement subi une hausse des prix. Mais cette hausse est moins violente que chez d’autres constructeurs : au lieu d’un prix de base fixé à 29 900€ au moment de notre premier essai il y a un peu moins de trois ans, il coûte désormais 30 800€ dans la finition Intuitive avec le moteur essence de 1,6 litre développant 150 chevaux (avec une micro-hybridation à 48 volts).

A ce prix, l’équipement de série n’a rien d’indécent avec la plupart des fonctions les plus importantes. Il y a déjà la climatisation automatique bi-zone, la connectivité smartphone Apple Carplay & Android Auto (via un écran tactile central de 8 pouces), une caméra de recul ou encore une assistance active au maintien et suivi de voie. Proposé avec un équipement similaire (et le petit avantage des services connectés de Google sur l’interface OpenR Link), un Renault Austral moins puissant de 130 chevaux démarre à 35 000€. Le Coréen souffre d’un malus écologique plus important à cause de son grammage CO2 officiellement fixé entre 148 et 151 g/km en version de base (soit entre 1276 et 1 629€ de malus écologique 2023), mais cela ne suffit pas à combler l’écart de prix final. Le Peugeot 3008 restylé, lui, démarre à 35 320€ avec 130 chevaux et un niveau d’équipement assez proche.

Jusqu’à 52 850€ pour la version hybride rechargeable de 265 chevaux

Ce Hyundai Tucson coûte désormais 52 850€ dans sa version ultra-haut de gamme en finition N-Line Executive avec le moteur hybride rechargeable de 265 chevaux. C’est plus cher que l’Austral dans sa version haute (45 300€ pour l’Esprit Alpine Iconic), mais il faut alors se contenter de 200 chevaux et d’un système hybride non rechargeable. Encore plus puissant avec ses 300 chevaux, le Peugeot 3008 GT hybride rechargeable coûte lui 55 680€. Bref, le Hyundai Tucson bénéficie toujours d’un bon rapport prix-prestations surtout dans sa version de base. Rappelons qu’il recevra bientôt son restylage de mi-carrière.