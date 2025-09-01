Le Kia Stonic refuse de mourir et repart pour un tour

Le Kia Stonic a été lancé sur le marché en 2017. Il a donc déjà connu une longue carrière et un premier restylage en 2020, lui qui doit cohabiter au sein de la gamme du constructeur coréen avec d’autres petits SUV comme le Niro et la XCeed (mais plus le Soul qui a disparu du catalogue en version thermique).

Eh bien Kia a décidé de rallonger sensiblement sa carrière grâce à un nouveau restylage, beaucoup plus profond que le premier. Désormais long de 4,165 mm (au lieu de 4,14 mètres précédemment), ce Stonic reste un petit crossover urbain dont l’imposante face avant cadre désormais avec les codes du design actuel de la marque.

Une planche de bord entièrement nouvelle elle aussi

Le Stonic restylé fait aussi peau neuve à l’intérieur, avec une planche de bord totalement repensée qui affiche deux gros écrans de 12,3 pouces (comme dans la plupart des Kia et des Hyundai actuelles). Il s’améliore aussi au niveau de la technologie embarquée et des aides à la conduite, intégrant la plupart des équipements disponibles sur les nouveautés récentes de la marque.

A noter que le volume de coffre reste à 352 litres quelle que soit la version, une bonne valeur compte tenu des dimensions de la voiture.

Essence ou essence à hybridation légère

Sous le capot, point de véritables motorisations hybrides, hybrides rechargeables ou 100% électrique. Le Stonic restylé donne le choix entre un moteur essence 1,0 litre de 100 chevaux à boîte manuelle (ou à boîte automatique en option) et ce même bloc essence avec une hybridation légère de 115 chevaux également disponible avec une transmission manuelle ou automatique. Les rejets de CO2, compris entre 120 et 133 g/km de CO2 selon la version, seront compatibles avec le marché français et notre malus.

Reste à connaître la date de commercialisation chez nous et ses prix, qui seront révélés ultérieurement.