Le marché de l’occasion toujours en progression

Plus le marché du neuf plonge (il a encore perdu 5,6 % en avril), plus celui de l’occasion semble séduire les Français. Les chiffres du mois d’avril 2025 indiquent, en effet, que 478 129 transactions ont été enregistrées, selon AAA Data. Une donnée qui correspond à une progression de 3,1 % par rapport à avril 2024.

Si l’on fait le bilan des quatre premiers mois de l’année, les voyants sont également tous au vert. En effet, la progression enregistrée est de 2,4 %, avec plus de 1 841 000 changements de propriétaires. C’est, après 2019 (1 915 000 reventes) et 2021 (2 095 000 reventes), le 3e meilleur score jamais relevé sur le marché français.

Les tricolores font grise mine

Si le marché est des plus porteurs, il y a, comme toujours, des gagnants et des perdants. Parmi ces derniers, on trouve, au sein du Top 20, les trois grandes marques françaises que sont Citroën (-3,1 %), Peugeot (-0,2 %) et Renault (+ 2,2 %), soit une progression moins forte que le marché, ce qui correspond à une perte de parts. Opel et Seat, avec -3,2 % dans les deux cas, sont également en mauvaise posture.

Un quatuor au-dessus du lot

À l’opposé, quatre constructeurs enregistrent une progression à deux chiffres. Sans surprise, ce sont ceux qui cumulent les records de transactions depuis de nombreux mois. Par ordre croissant, on trouve donc les + 11,9 % de Skoda, les + 14,7 % de Dacia, les + 14,9 % de Hyundai et les + 17,2 % de Toyota.

Crédit photo : Globetrotter19