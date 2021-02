Le nouveau Lexus NX se montre en avance

Nous vous parlions en 2019 d'une hypothétique arrivée d'un modèle hybride rechargeable dans la gamme du NX chez Lexus. Il se pourrait bien que le restylage à venir du SUV compact comporte une inédite version NX450h avec batterie au lithium ion permettant d'effectuer plusieurs dizaines de kilomètres en mode électrique.

Esthétiquement, cette seconde génération de NX ne change pas énormément... à l'extérieur. On retrouve les lignes tendues et les arrètes prononcées dans un plus pur style Lexus, qui semble d'ailleurs faire des émules chez la concurrence.

Dans l'habitacle, les changements sont nettement plus prononcés. Un immense écran tactile prend place au sommet de la planche de bord et l'instrumentation devient numérique. Le volant, l'implantation de la console centrale et le dessin des lignes sur la planche de bord ont également évolué. Lexus semble toutefois avoir conservé des commandes physiques pour certains réglages de climatisation, même si ces photos ne permettent pas encore d'avoir une idée précise de l'ergonomie.

Sous le capot, le NX proposera à nouveau le quatre cylindres hybride, mais une grosse surprise serait au rendez-vous : une version NX450h+ annoncée à la fin d'une vidéo retirée depuis par Lexus. Il s'agirait en fait de la motorisation hybride rechargeable du cousin, le Toyota RAV4.