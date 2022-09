La famille royale d'Angleterre est connue pour son parc automobile riche en modèles d'exception et autres engins de grand luxe. Des engins qui sont la plupart du temps anglais comme il se doit, légués à la famille royale par Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce ou encore Aston Martin. Mais ces derniers mois, le Prince Charles devenu roi depuis la mort de la Reine Elizabeth II roulait la plupart du temps dans une voiture étrangère. Une Tesla Model S grise plus précisément, dans la version Grande Autonomie du millésime 2020. Pour rappel, cette auto dotée de batteries d'une centaine de kWh pouvait parcourir officiellement 610 kilomètres sur une seule charge mais aussi expédier le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Le nouveau Roi Charles III d'Angleterre a rendu sa Tesla Model S

L'exemplaire gris utilisé par le Prince Charles (qu'il faut désormais nommer « roi » donc) est un modèle à conduite à droite, qui aurait été donné par la division anglaise de Tesla au monarque au début de l'année dernière. Le membre de la famille royale a été pris en photo dedans à plusieurs reprises, même s'il occupait la plupart du temps le siège passager. Le véhicule a ensuite été racheté par la société Webysupercars.com puis revendue dans un concessionnaire d'Angleterre du Sud-Ouest dans les Cornouailles. Rappelons qu'au Royaume-Uni comme chez nous, la Tesla Model S vient de revenir au catalogue de la marque dans une version restylée. Mais ses premières livraisons n'arriveront pas avant la toute fin de l'année 2022.

Un Roi Charles III fan d'électrique ?

Le Roi Charles III a souvent communiqué sur l'écologie et le voir dans une voiture électrique n'a rien de surprenant. D'après nos confrères de l'Express, il a même une vision assez mystique de la nature et dévie volontiers vers la biodynamie, l'anthroposophie ou d'autres pratiques plus ou moins ésotériques. En matière d'automobile en tout cas, il semble plus rationnel.