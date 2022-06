Le nouveau Suzuki S-Cross bientôt disponible en version 1.5 Dualjet Hybrid auto-rechargeable

Quelques mois après son lancement à la fin de l’année 2021, le Suzuki S-Cross sera prochainement disponible avec une nouvelle motorisation : 1.5 Dualjet Hybrid auto-rechargeable. Une technologie développée par Suzuki et inaugurée en mars sur le Vitara, qui garantit des consommations et des émissions particulièrement basses. Elle combine un moteur électrique de 33 chevaux avec un bloc thermique 1.5 Dualjet de 102 chevaux.

La motorisation 1.5 Dualjet Hybride auto-rechargeable permet ainsi de rouler soit en mode hybride, soit en 100 % électrique. Le moteur électrique officie seul dans les phases de démarrage à faible vitesse et, selon les conditions, peut se passer de l’aide du moteur thermique à charge et allure modérées, tout comme à vitesse stabilisée et en marche arrière. Lors de plus fortes sollicitations, il assiste le bloc thermique en silence et limite ses besoins en carburant.

Comme sur le Vitara, le S-Cross hybride auto-rechargeable est équipé d’une boîte de vitesses robotisée à six rapports AGS.

Elle vient s’ajouter à la motorisation 1.4 Boosterjet à hybridation SHVS 48V, qui demeure proposée exclusivement avec boîte manuelle à 6 rapports, les deux motorisations étant disponibles au choix en version traction, ou 4×4 AllGrip Select.

Cette nouvelle motorisation permet au Suzuki S-Cross d’améliorer son efficience. Selon le cycle mixte WLTP, la consommation de la version traction s’établit donc à 5,2 l/100 km, soit 9 % de moins que le S-Cross 1.4 Boosterjet Hybdrid BVA qu’il remplace. En ville, la consommation descend même, selon le constructeur, à 4,7 l/100 km, soit 33 % de moins que précédemment.

Quant aux émissions de CO, elles sont réduites à 118 g/km, ce qui permet notamment aux clients professionnels une exemption pendant 3 ans de la Taxe Annuelle sur les Émissions de CO.

La motorisation 1.5 Dualjet Hybrid du S-Cross offre deux modes de conduite : Standard, qui combine les deux énergies pour plus de dynamisme, et Eco qui donne la priorité à la propulsion électrique pour une évolution moins énergivore.

Outre cette nouvelle motorisation, le Suzuki S-Cross 1.5 Dualjet Hybrid reprend toutes les caractéristiques techniques et esthétiques du véhicule présenté il y a quelques mois, et notamment la transmission intégrale Allgrip Select de Suzuki. Les quatre modes facilement sélectionnables (Auto, Sport, Snow et Lock) permettent au conducteur de choisir la configuration 4×4 la mieux adaptée aux conditions de conduite. Le système 4×4 à commande électronique ajuste le niveau de couple transmis aux roues arrière et s’appuie sur l’ESP, la puissance du moteur, la direction assistée et d’autres systèmes embarqués pour gérer ces quatre modes de conduite.

On retrouve également les technologies de sécurité Suzuki Safety Support avec l’aide au freinage à double capteur (DSBS), le régulateur de vitesse adaptatif, la fonction « Stop & Go », l’alerte de franchissement de ligne, l’aide à la correction de trajectoire, l’alerte de vigilance du conducteur, le système de reconnaissance de panneaux de signalisation, la détection des véhicules dans les angles morts, l’assistance au démarrage en côte, et le système de détection de trafic arrière.

Toute la gamme détaillée ainsi que les tarifs du nouveau Suzuki S-Cross 1.5 Dualjet Hybrid auto-rechargeable seront communiqués dans les prochaines semaines, alors que les premières livraisons aux clients sont prévues pour l’automne prochain.