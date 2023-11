Le nouveau Volkswagen Tiguan approche les 40 000 € en prix de base

En l’espace de deux générations, le Volkswagen Tiguan n’a eu aucun mal à se faire une place dans le segment des SUV compacts. Il s’en est vendu plus de 7,6 millions d’exemplaires depuis le premier lancement en 2007. Ce troisième opus compte bien continuer sur cette lancée, grâce notamment à de nouvelles technologies. Seulement, elles ont un coût qui se répercute naturellement sur les prix.

Lorsque le Tiguan actuel débute à 36 200 €, le nouveau venu grimpe à 39 450 €. La marche est donc plutôt élevée. Pour sa défense, le Tiguan adopte une micro-hybridation de 48 volts sur les moteurs 1.5 eTSI de 130 et 150 ch, profite d’une toute nouvelle interface multimédia MIB4, qui devrait être nettement plus performante que l’actuelle.

En plus de ces deux moteurs à essence, le diesel TDI 150 ch est toujours au catalogue. Pour les versions hybrides rechargeables, dont l’autonomie en électrique atteindra 100 km, les commandes ne seront ouvertes qu’au premier trimestre de l’année prochaine. La gamme du nouveau Tiguan est équivalente à celle que l’on connaît aujourd’hui, hormis la Match qui n’est pas proposée.

Dans sa finition de base, le Tiguan est équipé des projecteurs avant à LED, du combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces, de la climatisation automatique, du démarrage sans clé, d’Android Auto et Apple CarPlay, de la caméra de recul ou encore de l’aide au maintien dans la voie. Ce niveau n’est disponible qu’avec le 1.5 eTSI de 130 ch.

Le second niveau Life Plus est facturé 42 800 €, soit 1 400 € de plus que la génération précédente, offre déjà une dotation complète. Park Assist, régulateur adaptatif, double chargeur à induction, climatisation tri-zone, écran multimédia de 12,9 pouces, il répond aux exigences d’un grand nombre de conducteurs. Ce niveau donne notamment l’accès au moteur 2.0 TDI de 150 ch.

Logiquement, la finition Elégance va plus loin avec l’éclairage matriciel, le toit ouvrant, le hayon électrique, le démarrage sans clé, l’assistant de stationnement via le smartphone ou encore les jantes de 18 pouces. Le prix suit le même chemin : 49 900 € minimum. Le niveau R-Line est moins coûteux (à partir de 48 600 €) et se distingue davantage par le look avec des boucliers avant et arrière spécifiques, des rampes de toit anodisés et des jantes de 19 pouces. L’intérieur diffère également via les sièges sport et le pédalier en aluminium.

Mais il est possible d’aller encore plus loin avec le Tiguan R-Line Exclusive vendu à partir de 55 700 €. En somme, il réunit la dotation de la R-Line avec celle de l’Elégance.

Comment va se positionner le Peugeot 3008 ?

Le Tiguan n’a jamais été un SUV bradé, et cette génération ne déroge pas à la règle. Le Renault Austral débute plus bas, à 35 000 € avec le moteur mild hyrid de 130 ch et culmine à 45 300 € en Iconic Esprit Alpine motorisé par le bloc hybride de 200 ch.

Le Peugeot 3008 actuel débute à 35 320 €, mais c’est surtout la prochaine génération qui viendra se battre face à ce Tiguan. Quel politique tarifaire va pratiquer Peugeot ? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais il devrait se rapprocher du Volkswagen, sans toutefois s’afficher à des tarifs supérieurs.

En plus de disposer d’une offre thermique et hybride rechargeable, le 3008 aura le droit à une version totalement électrique, ce que le Tiguan s’interdit pour laisser le champ libre à l’ID.4.