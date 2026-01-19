Le patron de Bugatti explique pourquoi il est risqué de réparer une Chiron soi-même

La Bugatti Chiron Pur Sport a beau coûter plusieurs millions d’euros, il ne s’agit pas pour autant d’un objet de luxe comme un autre. Avec plus de 1500 chevaux sous le capot pour 1600 Nm de couple et une vitesse maximale de 350 km/h, ce bijou de technologie demande de longues années de développement pour accomplir de telles performances sans finir dans le décor. Un détail que le youtubeur américain Alex Gonzalez néglige d’après le patron de Bugatti Matte Rimac.

En effet, la star des réseaux sociaux s’indigne dans sa dernière vidéo du 1,7 million de dollars initialement demandé par le constructeur pour remettre en état la sportive d’exception en France au siège de la marque. Une somme importante qui le motive à engager les travaux de son côté avec l’appui d’un garage local. Une fausse bonne idée ? Pour enfoncer le clou, Alex prétend réparer les projecteurs à faible coût grâce à une imprimante 3D.

Des risques pour le propriétaire actuel et les suivants

Matte Rimac rappelle qu’une réparation ne doit pas être qu’esthétique et déclare dans une courte séquence publiée sur les réseaux sociaux qu’il n’est pas recommandé voire dangereux de remplacer l’expertise des équipes Bugatti par un atelier non agrée. Pour illustrer son propos, il évoque les tests hivernaux réalisés sur la Tourbillon ayant permis aux ingénieurs de découvrir que le cuir ne travaillait pas comme attendu par grand froid sur les prototypes empêchant ainsi le déploiement correct des airbags -une pièce remplacée par un élément Audi dans la vidéo du youtubeur-. Enfin, Matte Rimac révèle que cette Bugatti souffre de dommages sur la structure abritant la boîte de vitesses. Une information qui effraiera sans doute les potentiels futurs acquéreurs de cet exemplaire tout en faisait chuter sa valeur.