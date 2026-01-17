Réparer à prix malin une Bugatti avec des pièces Audi et Aston Martin, c’est peut-être possible

Oui, même les multimillionnaires font attention aux frais lorsqu’un véhicule d’exception endommagé nécessite de lourds travaux. Voici par exemple un Américain possédant une impressionnante Bugatti Chiron Pur Sport bien déterminé à réparer son hypercar à prix malin. Sa méthode : trouver des pièces en commun chez des constructeurs moins exclusifs que la firme de Molsheim.

Tout commence par un devis réalisé à Miami par un concessionnaire pour la voiture très endommagée. La somme demandée : 1,7 million de dollars (l’équivalent de 1,47 million d’euros) avec un envoi en France au siège de la marque en Alsace. Devant l’indignation du client, la facture tombe finalement à 700 000 dollars (603 000 euros environ). Définitivement fâché, l’influenceur propriétaire du véhicule Alex Gonzalez se décide à relever le défi de la restauration autonome sachant que Bugatti ne vend pas de pièces en dehors de sa structure de Molsheim.

Un associé de choc

Pour éviter cette option, il se tourne vers le youtubeur spécialiste des refontes risquées Mat Armstrong. Après quelques recherches, ils découvrent que des pièces sont en commun avec Audi et Aston Martin du côté du volant et des airbags. Pour les projecteurs, un atelier se charge de les réparer plutôt que d’en commander des neufs à 130 000 euros l’unité. Bref, cette Bugatti Chiron Pur Sport ne verra pas la route de sitôt et sa restauration sera bien plus abordable -et délicate- qu’en la laissant dans les mains de la marque. Pour rappel, cette version s’échange contre plus de 5 millions d’euros en parfait état. Alex achetait la sienne aux enchères pour l’équivalent de 1,6 million d’euros sur le site des épaves Copart.