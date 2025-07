Conformément à sa nouvelle politique, Audi a réduit autant que possible l’offre de finitions de sa nouvelle berline électrique. Hormis la version S6, qui a traditionnellement droit à une définition d’équipement spécifique, le choix se fera entre la Design et celle qui séduira probablement la plus grosse partie de la clientèle, la S line.

L’un des avantages de ces choix plus restreints, c’est que la dotation de série est déjà suffisamment complète, la Design ayant notamment droit au régulateur de vitesse adaptatif, aux jantes alliage de 19", à la clé Confort duplicable sur smartphone, au hayon électrique, aux sièges avant chauffants ou encore au chargeur de smartphone à induction. Rien de trop, me direz-vous, pour une auto facturée, en variante Performance, 77 170 €.

En échange de presque 7 000 € supplémentaires (dès 84 060 €), la S line dispose, en complément, du pack Tech Plus, de roues de 20", des vitres arrière surteintées, de l’écran MMI Passager, des projecteurs Matrix LED et de plusieurs aides à la conduite qui lui permettent d’atteindre le niveau 2 de la conduite autonome. Mais ce qui séduit le plus les clients, c’est la présentation plus "sportive", composée de boucliers spécifiques, de sièges avant Sport électriques, du ciel de pavillon noir et d’inserts en aluminium mat brossé.

Naturellement, Audi réserve quelques friandises à la liste des options. Parmi celles qui ont notre préférence, on relève le toit vitré électrochromatique (2 750 €), le pack Tech Pro (facturé 3 940 €, il comprend la suspension pneumatique, le Homelink, le volant à réglage électrique, l’aide à la fermeture électrique des portes et les feux arrière OLED), le pack Rangement (310 €) et le pack MMI Experience Pro (affichage tête haute, système audio Bang & Olufsen… à 4 250 €). Même exemptée de malus, l’A6 Performance s’offrira ainsi difficilement à moins de 90 000 €.