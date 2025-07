C’est avant tout aux autres marques premium allemandes que s’attaque Audi avec sa nouvelle A6 Sportback e-tron. Les Mercedes EQE et BMW i5 sont ainsi solidement implantés sur le marché. Sans surprise, Tesla est également présent sur ce segment avec sa vénérable Model S. À moins que l’imminente Volvo ES90 ne vienne bousculer tout ce petit monde.

À retenir : la prime au dernier arrivé

Plus d’autonomie, plus rapide à charger, plus confortable, plus pratique… l’A6 Sportback e-tron semble capable de prendre le dessus sur ses concurrentes dans la quasi-totalité des cas. Si elle n’atteint pas, dans la vraie vie, les chiffres promis en matière d’autonomie, elle tire toutefois un trait sur tous les défauts des voitures électriques. Tous, sauf un : ses tarifs la condamnent à une audience très restreinte.

Caradisiac a aimé

L’autonomie en conditions réelles

Le confort

L’accès au coffre facilité par le hayon

Le comportement routier irréprochable

La présentation et la qualité intérieure

Caradisiac n'a pas aimé