Le prochain Smart #5 ne sera pas qu'électrique

Afin d’assurer sa pérennisation, un constructeur automobile se doit d’être à l’écoute du marché. Un marché, notamment européen, qui ne se distingue guère par sa stabilité. Jusqu’ici, la marque détenue à moitié par Mercedes et les Chinois de Geely ne propose que des modèles électriques avec ses #1 et #3.

Son prochain modèle le #5, qui s’apparente à un BMW X5, sera plutôt du genre flexitarien. En plus d’électromoteurs dont leur puissance peut atteindre le chiffre démentiel de 638 ch, avec notamment l’appui d’une grosse batterie de 100 kWh, une chaîne de traction hybride rechargeable est également au programme.

Pour Smart, cette option permettra de séduire ceux qui sont encore réticents à la technologie électrique. Pour le moment, les données techniques manquent, mais le #5 pourrait reprendre le système Thor déjà vu dans le groupe Geely.

Moins de malus au poids

Il s’équiperait ainsi d’un bloc thermique de 110 ch associé à un moteur électrique de 215 ch. Les batteries lui permettraient une autonomie de 125 km, histoire d’aller plus loin qu’un certain BMW X50e avec ses 100 km. Cette solution lui assurerait également de moins souffrir du malus au poids puisque la version électrique revendique 2 450 kg sur la bascule, soit une pénalité d’environ 15 000 € selon la version et les équipements choisis.