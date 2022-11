Le Renault Austral à 33 400€ en donne-t-il pour son argent ?

Renault vient de lancer sur le marché l'Austral, ce fameux remplaçant du Kadjar qui veut détrôner le Peugeot 3008 grâce à un design plus soigné et une gamme de motorisations électrifiées. On vient de l'essayer dans sa version haut de gamme de 200 chevaux en version « Esprit Alpine » et l'engin vient même de remporter son premier duel contre le Peugeot 3008 dans cette variante. Mais on parle ici d'un Austral affiché à 44 900€ tout de même. Le bilan sera-t-il différent avec un Austral d'entrée de gamme ?

En attendant de retrouver demain notre essai de l'Austral doté de son moteur de base de 130 chevaux équipé de la boîte manuelle sans sa finition Techno à 35 900€, intéressons-nous carrément à la dotation de l'Austral « Equilibre » au premier prix de 33 400€ sans la moindre option. A ce tarif, il faut évidemment se contenter de ce nouveau moteur 3 cylindres 1,2 litre turbo de 130 chevaux, accouplé à une boîte manuelle à six vitesses. Il faut aussi faire l'impasse sur le grand écran tactile de 12 pouces sur la console centrale, installé seulement à partir de la finition Techno (ou proposé en option à 1200€ dans le pack Navigation). Mais à l'intérieur, le bilan n'est pas mauvais pour l'Austral premier prix : il y a certes des sièges en tissu,mais on profite déjà d'une climatisation automatique bi-zone. Quant à l'écran tactile de 9 pouces de la console centrale, il n'est pas trop moche à regarder et intègre déjà le système OpenR de Renault (mais pas les services de Google de la version 12 pouces).

Une présentation pas indigne

A l'extérieur, il faut évidemment se contenter de petites jantes de 17 pouces à ce prix de 33 400€. Mais il y a tout de même des feux de jour à LED et la seule couleur de carrosserie gratuite, le Blanc Glacier, ne donne pas trop l'impression d'avoir affaire à un véhicule de location ou de société. Ajoutez à cela un combiné d'instrumentation numérique, une connectivité smartphone totale, des ports USB avant et arrière ou encore une aide au parking arrière, et vous obtenez un Austral bas de gamme tout à fait recommandable. Heureusement car en ce moment, le Peugeot 3008 en promotion coûte seulement 32 560€ (au lieu de 35 320€) avec un moteur de 130 chevaux et une dotation de série similaire.