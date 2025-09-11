Le stand Aston Martin vous fera rêver au Salon de Lyon 2025

Depuis plusieurs années, le Salon de Lyon prend de l’ampleur puisqu’il a attiré plus de 75 000 visiteurs en 2023. Il devrait faire aussi bien cette année, voire mieux, puisqu’il réunit 55 marques et environ 400 modèles exposés.

Cet événement permet aux distributeurs de la région de mettre en avant leur gamme bien sûr, mais aussi de prendre contact et de vendre des voitures. À l’inverse des grands salons comme celui de Paris ou de Munich, l’aspect commercial est omniprésent.

L’automobile est aussi un objet de rêve et Aston Martin ne manquera pas de nous le rappeler. La marque fait le déplacement avec la gamme au quasi-complet, agrémenté d’une surprise !

Vanquish Volante

Dévoilée en mars 2025, la Vanquish Volante sera sans doute l’une des plus désirables du salon. En plus d’une ligne sportive, mais d’une grande pureté, elle cache sous son long capot un V12 5.2 biturbo de 835 ch et 1 000 Nm de couple. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de la Ferrari 12Cilindri, même si cette dernière se veut plus noble, car dépourvue de suralimentation.

Quoi qu’il en soit, la belle Anglaise accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et peut filer jusqu’à 345 km/h. Une santé d’enfer canalisée par une boîte automatique ZF à huit rapports et ses deux seuls pneus arrière Pirelli P-Zero. C’est simple, il n’existe pas de cabriolet à moteur avant plus rapide sur la planète, même pas une Ferrari.

Enfin, la Vanquish (coupé et cabriolet) ne sera produite qu’à 1 000 exemplaires par an, mais le problème reste avant tout de réunir les fonds : plus de 400 000 €.

DBX S

Le DBX vous semble trop sage ? Optez pour sa déclinaison S dont la puissance atteint 727 ch, soit 20 ch de plus que le 707 lui-même dérivé du DBX de base développant déjà 550 ch. C’est uniquement grâce à l’adoption de deux nouveaux turbos que le V8 4.0 d’origine Mercedes-AMG obtient un tel score. Car contrairement au Lamborghini SE, Aston Martin n’électrifie en rien cette version.

Par rapport à l’ancien DBX 707, Aston Martin a revu d’autres éléments comme l’échappement, la boîte de vitesses (d’origine Mercedes), le paramétrage de la direction, la transmission capable d’envoyer jusqu’à 100 % du couple sur le train arrière ou encore les freins carbone/céramique.

Au final, ce DBX S accélère plus fort que la Vanquish Volante (0 à 100 km/h en 3,3 secondes) et atteint une vitesse de pointe de 310 km/h. Des chiffres impressionnants lorsque l’on connaît le poids de l’engin : 2 198 kg sans aucun fluide.

Vantage

Aston Martin ne pouvait faire l’impasse sur son best-seller, la Vantage. Malgré ses sept ans au compteur, la belle fait toujours son petit effet. Son futur, et heureux, propriétaire peut avoir confiance en la santé du V8 4.0 biturbo développant tout de même 665 ch et 800 Nm de couple. Elle peut compter sur sa boîte automatique ZF à huit rapports, son différentiel arrière électronique et sur les pneumatiques Michelin Pilot Sport S 5 pour catapulter ses occupants de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Même la plus « sage » des Aston Martin offre son lot de sensations.

Une surprise prévue !

Si ces trois modèles ont de quoi faire rêver, Aston Martin a prévu d’exposer une voiture d’exception, une supercar. On peut espérer venir admirer la Valhalla, une machine affichant 828 ch et 857 Nm. Et pourquoi pas faire venir une Valkyrie ?