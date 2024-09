Leapmotor C10 : que vaut le SUV familial électrique chinois introduit par Stellantis ?

Les premiers tours de roues rassurent : la direction manque de ressenti mais elle agit sur un train avant volontaire. Par ailleurs, si la pédale de frein donne la curieuse sensation d'écraser une vieille balle de tennis, les distances d'arrêt apparaissent correctes. Enfin, pas d'inquiétude concernant la transmission aux roues postérieures (position du moteur à l'arrière oblige) : les pertes de motricité restent rares, du moins sur le sec, d'autant plus que l'antipatinage intervient sans attendre.

Il convient de préciser que, contrairement à la petite T03, le C10 chausse des pneus accrocheurs, en l'occurrence des Dunlop SportMaxx "e" en 245/45 R20. Et également que le Chinois n'est pas trop lourd pour un SUV familial électrique, avec 1 980 kg à vide, soit 238 kg de moins qu'un Peugeot e5008. Côté performances, rien à redire non, les 218 ch autorisant un 0 à 100 km/h en 7s5.

Plus de 40 minutes pour recharger sur les aires d'autoroute !

Autre bonne surprise, et pas des moindres : le C10 surprend agréablement par son niveau de confort. Non seulement l'insonorisation des divers bruits s'avère soignée, mais l'amortissement se montre prévenant sur les grosses cicatrices de la chaussée quelle que soit la vitesse, et cela sans virer dans une mollesse excessive, les mouvements de caisse demeurant limités. Certes, les plus exigeants noteront une tendance à copier les petites aspérités, ainsi que quelques trépidations dues en partie aux pneus à flancs bas, mais difficile de trouver vraiment mieux dans le segment.

Hélas, le C10 déçoit par ses faibles capacités à voyager. Certes, sa consommation autoroutière n'a rien d'alarmante pour un SUV, avec 23,5 kWh/100 km relevée durant notre essai. Mais sa batterie lithium-fer-phosphate ne stockant que 67 kWh utiles, impossible d'imaginer plus de 280 km d'une traite, ou 220 km avec 80 % de batterie. Plus gênant : la puissance de charge maximum sur bornes rapides (en courant continu DC) reste limitée à 84 kW. De fait, repasser la pile de 10 à 80 % réclame au minimum 40 minutes. Intolérable…