Leapmotor C10 : que vaut le SUV familial électrique chinois introduit par Stellantis ?

La concurrence : de toutes tailles et provenances…

Le Leapmotor C10 a fort à faire, en particulier face à des têtes d'affiche plus chères au catalogue mais qui profitent jusqu'à la fin de l'année du bonus de 4 000 € : les récents Peugeot e5008 et Renault Scénic E-Tech, le VW ID. 4 et le Skoda Enyaq, et bien entendu le célèbre Américain Tesla Model Y. Côté Chinois enfin, il sera attendu au tournant par le MG Marvel R, aussi bon marché.

À retenir : si vous n'avez pas d'autre choix…

Certes, le C10 affiche un rapport prix/équipement alléchant malgré l'absence de bonus, et il se révèle à la fois habitable, confortable, et rassurant au volant. Mais difficile de conseiller un véhicule familial incapable de couvrir plus de 280 km sur autoroute (soit des relais de moins de 200 km avec 80 % de batterie) et qui réclame au minimum 40 minutes pour charger sa batterie de 10 à 80 %. À moins d'avoir absolument besoin d'un véhicule familial électrique à ce tarif, mieux vaut aller voir ailleurs ou attendre des progrès significatifs.

Caradisiac a aimé :

Habitabilité

Amortissement

Silence

Comportement sain

Prix

Équipement

Caradisiac n'a pas aimé :

Autonomie autoroutière

Puissance de charge réduite

Coffre petit

Ergonomie

Direction sans ressenti

Sensation à la pédale de frein