Leasing social pour les pros : le coup de pouce très coup de com' du Crédit Mutuel

Le Crédit Mutuel ne manque pas d’à-propos. Le jour de l’ouverture du « leasing social » gouvernemental, la banque présente son « leasing social pour les pros ».

Cette offre pensée pour ceux qui « font tourner notre économie » (artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises) « permet aux professionnels de financer leur véhicule électrique neuf à un tarif préférentiel (ou loyer modéré) en location longue durée (LDD). »

Pertinent sur le papier, pour accompagner les flottes sur le chemin de la décarbonation, le dispositif interroge par l’ampleur relative de sa portée et son impact final.

1 000 véhicules en tout

Dans le détail, l’offre concerne 1 000 véhicules sur l’ensemble du territoire, exclusivement réservée aux clients du Crédit Mutuel et du CIC. Le contrat de location est conclu pour quatre ans avec une limite annuelle de 25 000 kilomètres. Enfin, la période promotionnelle s'étale du 15 octobre au 31 décembre 2025.

Contrairement au leasing social mis en place par l’État, l’apport initial demeure de mise. Une remise de 1 000 euros lui est appliquée sur le premier loyer. Sans que la banque n'évoque le montant de ce dernier, ni ne donne d’exemple de financement.

Un choix restreint de modèles

Concernant le panel des véhicules proposé, c’est l’embarras du choix, surtout l’embarras, dirait Coluche. Le dispositif s’applique sur seulement quatre modèles « du petit véhicule urbain à l’utilitaire. » Sans plus de précision. Aucune mention de marque, de modèle et de référence précises. Tous accessibles « à condition qu’ils soient commandés auprès de concessionnaires partenaires », révèle la banque. Enfin chaque entreprise peut accéder à l’offre pour un maximum de trois véhicules.

Les exclus du système

Il s’agit « d’accompagner les professionnels dans leur transition écologique ». Mais pas tous. Plusieurs catégories ne peuvent bénéficier de l'aide. VTC, taxis, ambulanciers, services de livraison express, messagerie, location courte durée et activités de sous-location ne sont pas éligibles.

Présentée comme une réponse aux enjeux de décarbonation du parc automobile professionnel, l’initiative du Crédit Mutuel, a au moins le mérite d’exister. Avec un impact écolo-économique symbolique.