Les 10 sportives du salon de l'auto Caradisiac - Quel modèle choisir ?

Lequel d'entre nous n'a pas déjà rêvé à la vue ou à l'évocation d'une Audi R8, Mercedes-AMG GT-R, Porsche 911 et j'en passe. Même si ces voitures sont souvent inacessibles, elles contribuent à alimenter la passion automobile. Le salon Caradisiac a pour principal objectif de vous aider lors de votre phase d'achat, toutefois il était impossible qu'une part de rêve ne soit pas représentée. C'est d'autant plus vrai que le hangar à dirigeables d'Ecausseville en Normandie constitue une merveilleux écrin pour nos bolides, puisqu'il accueillait en son temps des dirigeables qui étaient des bijoux de technologie mais aussi de objets de fascination. Mais ce segment évolue avec l'introduction de l'électricité comme en atteste l'arrivée de la Porsche Taycan, la première réalisation du constructeur bavarois.

Pour l'occasion, nous avons réuni une dix sportives allant de la Suzuki Swift Sport Hybrid développant 130 ch aux Nissan GT-R Nismo ou Audi RS6 fortes de 600 ch en passant par les nouvelles Cupra Formentor et Leon développant 310 ch. De quoi attirer tous les types de sportifs quelque soit leurs moyens puisque les prix oscillent entre 22 000 € à 223 000 € pour l'AMG GT-R.

Voici donc la liste des dix modèles sportifs que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui.

Les 10 sportives du salon de l'auto Caradisiac

5 nouveaux modèles

L'avis de Caradisiac sur les cinq autres modèles

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'est pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles berlines compactes, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la nouvelle Renault Mégane restylée plutôt que l'ancienne Peugeot 308.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter une sportive d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Olivier Pagès : "l'AMG GT-R mais un faible aussi pour le Boxster GTS"

Si certains choix s'imposent, ici ce n'est pas évident car tous ces modèles font rêver. Ma petite préférence va à la Mercedes AMG GT-R aux galbes généreux et à la sonorité si envoutante du V8. Impossible d'oublier son essai avec Soheil Ayari. Coup de coeur également pour le Boxster GTS, LA version à choisir puisque équipée du 6 cylindres à plat, ce qui n'est pas le cas des autres.

Alexandre Bataille : "l'AMG-GT-R pour son look irrésistible et son V8"



Je n'ai pas eu l'occasion de tester l'un de ces modèles, toutefois l'AMG GT-R me parle davantage avec ses lignes rétros à tomber et son V8 à la sonorité bien virile.



Manuel Cailliot : "L'Audi RS6, pour des vacances go-fast"

"Avoir des chevaux sous le capot, des performances démoniaques, une tenue de route de folie, c'est bien. Mais si c'est pour rester dans les embouteillages en semaine pendant qu'on travaille, et devoir prendre une autre auto plus pratique pour partir en week-end ou en vacances avec les bagages, alors non merci. Il n'y en a qu'une ici pour pouvoir faire les deux : l'Audi RS6 Avant. Un vrai couteau suisse capable de tout. Je prends."

Pierre Desjardins : "L'Audi R8 RWD, pour le V10 atmosphérique"

Difficile de ne pas être attiré comme un aimant vers l'Audi R8 RWD, qui semble être ici un véritable dinosaure avec son V10 de 5,2 litres se privant de toute assistance respiratoire pour atteindre 540 ch dans un hurlement à donner la chair de poule. Ce n'est pas probablement pas la plus efficace ni la plus performante de ce groupe, mais sans aucun doute celle qui donne le plus de sensations.

Pierre-Olivier Marie: "la Taycan, mais..."

"Si Porsche disposait d'un réseau de Superchargeurs comparable à celui de Tesla, "la question serait vite répondue" (sic): j'opterais pour la Taycan sans hésiter une demi-seconde. Mais comme ce n'est pas encore le cas, je saurai me contenter des envolées du V8 de l'AMG GT-R."

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !