Les 20 nouveautés qui vont marquer 2020

Alfa Romeo Tonale

Les ventes d'Alfa Romeo ont connu un frémissement avec le lancement des Giulia et Stelvio, mais elles ont vite replongé. Autant dire que le réseau attend le Tonale avec grande impatience. Avec lui, Alfa pourra enfin partir à la conquête d'un marché avec beaucoup de clients, celui des SUV compacts. Les grandes lignes ont été dévoilées via un concept présenté en mars dernier. Le Tonale partagera sa base avec le Jeep Compass. Comme l'américain, il sera disponible avec une motorisation hybride rechargeable. Clairement, Alfa jouera sa survie avec ce modèle.

Quand ? Présentation en fin d'année. Combien ? À partir de 33 000 € environ.

Audi A3

On pensait la découvrir en 2019, d'autant que des prototypes avec la carrosserie définitive circulaient déjà en 2018. La quatrième génération de l'A3 sera finalement prête début 2020, dans la foulée de la Golf 8, qui a mis le paquet en matière d'équipements. L'Audi va donc avoir fort à faire pour justifier son positionnement plus premium. On espère aussi qu'il n'y aura pas de laisser-aller pour la qualité des matériaux. Le look de l'A3 va évoluer de manière assez visible, avec une silhouette plus anguleuse et plus musclée (calandre abaissée, épaules marquées). L'hybride rechargeable sera de retour. En revanche, la variante 3 portes est définitivement abandonnée. Photo Autoevolution.

Quand ? Présentation en début d'année. Combien ? À partir de 27 000 € environ.

BMW Série 4

La nouvelle génération de la Série 4 risque de faire beaucoup parler si elle conserve l'immense calandre vue sur le concept-car ! Sera-t-elle présente sur toute la gamme ou juste les versions sportives ? Le reste du look sera heureusement moins clivant, avec un regard perçant et des feux qui se prolongent vers le logo. Au-dessus des épaules bien marquées, on note un nouveau dessin pour la custode du coupé intermédiaire de BMW, qui sera bien sûr décliné en cabriolet et Gran Coupé.

Quand ? Présentation au printemps. Combien ? À partir de 43 000 € environ.

Citroën C4

Retour à la normale en vue pour Citroën sur le segment des compactes, après l'arrêt de la deuxième C4 en 2018 et son remplacement bancal par la C4 Cactus restylée. Citroën présentera, sûrement au Mondial de l'Automobile, une toute nouvelle auto. Celle-ci sera basée sur une plate-forme allongée de 208, la CMP, ce qui lui permettra d'avoir une variante 100 % électrique. Côté look, c'est encore l'inconnue, aucun prototype n'ayant été surpris à ce jour. On s'attend à trouver la nouvelle signature lumineuse de la marque vue sur les derniers concepts, avec des barrettes de calandre qui se terminent en patte d'oie.

Quand ? Présentation à l'automne. Combien ? À partir de 21 000 € environ.

Cupra Formentor

Cupra gagnera vraiment son statut de marque à part entière avec le lancement de son premier modèle exclusif, le Formentor. Il s'agit d'un SUV coupé, dont un show-car a été présenté au Salon de Genève 2019. Il se distingue d'un Seat Ateca par une silhouette plus musclée, plus latine, comme en témoignent ses ailes arrière bien marquées. Le concept était doté d'une motorisation hybride rechargeable.

Quand ? Présentation au printemps. Combien ? À partir de 45 000 € environ.

Dacia Sandero

Deux ans et demi après le Duster, Dacia s'attaque à son autre hit, la Sandero. Et la troisième génération de la citadine va faire encore monter en gamme la marque roumaine. Dacia oublie-t-il sa vocation low-cost ? S'il compte garder des prix agressifs, il est surtout obligé de se moderniser avec des réglementations qui vont imposer plus d'équipements de sécurité et toujours moins de CO2. La Sandero devrait ainsi inaugurer chez Dacia l'hybridation (mais légère pour commencer) et de nouvelles aides à la conduite. Comme pour le SUV, on s'attend à une évolution douce à l'extérieur, mais à une planche de bord au dessin plus soigné. Photo motor.es.

Quand ? Présentation espérée au printemps. Combien ? À partir de 8 500 € environ.

DS4

Autant le dire tout de suite : son arrivée en 2020 semble déjà compromise ! Lors de son nouveau départ, DS avait promis une grande nouveauté par an. Sauf que le calendrier prend du retard, la nouveauté de 2019 n'ayant pas été dévoilée. Il s'agit de la berline DS9, qui devrait donc être montrée début 2020. Après, il est prévu d'avoir une nouvelle DS4, que l'on espérait pour le Mondial de Paris. L'usine de Sochaux se prépare pourtant à la fabriquer d'ici un an, on garde donc espoir. Rien n'a officiellement filtré sur le modèle. Il se dit que la nouvelle DS4 pourrait prendre l'allure d'un crossover.

Quand ? Présentation en fin d'année. Combien ? À partir de 25 000 € environ.

Fiat 500

C'est officiel : Fiat lancera en 2020 une nouvelle 500 électrique. La marque a d'ailleurs inauguré en juillet la ligne de production pour ce modèle dans son usine de Mirafiori (Italie). Le projet suscite de nombreuses interrogations. Est-ce un tout nouveau modèle ? Une nouvelle évolution de l'actuelle ? Peut-il d'ailleurs être retardé suite à la fusion envisagée avec PSA, le français ayant sa base électrique e-CMP ? On devrait être vite fixé, d'autant que Fiat voulait montrer sa 500 branchée au Salon de Genève. Vu son mauvais bilan CO2, il a de toute manière intérêt à vite la vendre.

Quand ? Présentation au printemps. Combien ? À partir de 25 000 € environ.

Ford Bronco et Baby Bronco

Ford à fond sur les SUV. Après les inédits Puma et Mustang Mach E, on attend en 2020 deux autres nouveaux 4x4. Le premier sera un vrai baroudeur/franchisseur, rival du Land Rover Defender. Il fera revivre l'appellation Bronco. La marque le dévoilera au printemps mais vient de présenter en guise d'avant-goût ce véhicule dévergondé. L'autre modèle rejoindra la catégorie des SUV compacts. Du Bronco, il reprendra l'allure très rectangulaire. Mais il sera plus sage et moins taillé pour l'aventure. Priorité au look, qui s'annonce plus séduisant que le nouveau Kuga ramollo. Reste à savoir ce que Ford compte vendre en Europe…

Quand ? Présentation du Bronco au printemps. Combien ? Peut-être dès 40 000 € pour le Bronco.

Hyundai Tucson

La durée de vie moyenne d'une voiture est de sept ans. Mais avec le Tucson, cela va beaucoup plus vite ! Tous les cinq ans, Hyundai propose une nouvelle génération de son SUV compact. La quatrième arrivera dès l'année prochaine. La marque en a même déjà donné un avant-goût avec le concept Vision T (photo), qui montre que le prochain Tucson aura un look plus musclé et plus original, avec par exemple une signature lumineuse en partie intégrée à la calandre et un sabre chromé sur les flancs. Le prototype était doté d'une motorisation hybride rechargeable.

Quand ? Présentation au printemps. Combien ? À partir de 26 000 € environ.