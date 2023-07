Les Alfa Romeo Tonale des gendarmes italiens sont arrivés

Il n’y a pas que les Lamborghini de la police italienne dans la vie. Les Carabinieri, l’équivalent transalpin de nos gendarmes français, pouvaient déjà compter depuis quelques années sur des Alfa Romeo Giulia bien pratiques pour remplir leurs missions. Ils s’appuieront désormais également sur le Tonale, le récent SUV premium compact de la marque milanaise.

Entre l’été 2023 et la fin de l’année 2024, Alfa Romeo doit en effet livrer pas moins de 400 exemplaires de son crossover au style léché et non pas 360 comme annoncé initialement. 400 exemplaires équipés du groupe motopropulseur micro-hybride de 1,5 litre développant 160 chevaux et accouplé à une boîte de vitesses automatique à sept rapports.

Un blindage léger

Comme les Giulia équipant déjà les Carabinieri, ces Tonale bénéficieront d’un blindage léger en plus de la livrée obligatoire et des feux sur le toit. Pas de quoi arriver au niveau des Alpine A110 des gendarmes français en matière de performances, mais rappelons tout de même que les Carabinieri possèdent également quelques Giulia Quadrifoglio dans leurs garages pour les missions spéciales…