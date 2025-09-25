Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Les citadines n'ont pas dit leur dernier mot au Salon de Lyon 2025

Dans Salons / Salon de Lyon

Julien Bertaux

Fiat Grande Panda, Toyota Yaris, Hyundai Inster ou encore Dacia Sandero, voici un tour d’horizon des citadines présentes sur ce salon lyonnais édition 2025.

Les citadines n'ont pas dit leur dernier mot au Salon de Lyon 2025

Depuis plus de dix ans, les SUV ont déferlé et presque tout emmené sur leur passage. Toutefois, les berlines citadines font de la résistance et présentent aujourd’hui l’avantage d’être proposées à des tarifs abordables, même si leurs prix ont augmenté comme le reste de la production automobile.

Ces modèles ont l’avantage de maintenir leur appétit, surtout pour les versions hybrides, d’être facile à conduire en ville et elles ne rechignent pas à prendre la route, à condition de ne pas choisir une mécanique trop faible.

Il est ainsi possible de venir découvrir par exemple la Volkswagen ID. Polo, la prochaine citadine électrique qui sera lancée l’année prochaine. Elle est encore en tenue de camouflage, mais on devine aisément ses lignes.

L’autre nouveauté nous vient du Japon, enfin presque puisqu’il s’agit de la cousine de technique de la Renault 5. La Nissan Micra dispose des mêmes batteries (40 et 52 kWh) pour une autonomie proche avec au maximum 416 km.

Voici notre sélection en images légendées des citadines à découvrir ou redécouvrir au Salon de Lyon 2025.

Citroën ë-C3 est capable de parcourir jusqu'à 320 km et le prix de base est de 23 300 €. Par ailleurs, elle est éligible au leasing social avec un loyer de 95 €/mois.
La Dacia Sandero est une valeur sûre, elle est tout simplement numéro un des ventes en Europe depuis le début de l'année. Son prix de base est imbattable (12 990 €), mais il est préférable de miser sur 15 000 € pour bénéficier de prestations correctes.
Comme sa cousine technique la Citroën ë-C3, la Fiat Grande Panda une offre intéressante sur le marché. À noter que la version Hybrid de 110 ch est facturée 17 900 €. La version électrique est éligible au leasing social pour 95 €/mois.
Avec ses 3,82 m de long, la petite Hyundai Inster est une véritable citadine. Uniquement électrique, elle peut parcourir entre 327 et 370 km pour un prix de départ de 25 000 €.
Fraîchement restylée, la Kia Picanto est une petite auto avec seulement 3,60 m de long. Son prix de départ est intéressant : 16 990 €.
La MG 3 Hybrid+ se contente de moins de 5 l/100 km pour moins de 20 000 €, un très bon ratio.
Mini a fait le déplacement avec une magnifique version JCW électrique. Son prix a de quoi faire peur avec plus de 46 000 €, mais la marque est bien placée en location.
La Nissan Micra est calquée sur la Renault 5 : moteurs, batteries, intérieur, elles partagent tout. Enfin presque puisque la ligne de la Micra diffère. Prix de base : 28 000 €.
Initialement disparu, le label GTi refait surface sur la Peugeot 208 ! Au menu, un look d'enfer, un moteur de 280 ch et un différentiel à glissement limité mécanique. Prix estimé à 43 000 €.
Renault a fait le déplacement avec une R5 Roland Garros, une version au style soigné, mais au tarif élevé, plus de 37 000 €.
Fraîchement présentée au Salon de Munich, la Clio de sixième génération est absente à Lyon. En revanche, la cinquième génération va jouer les prolongations avec la série Génération.
La Seat Ibiza a encore de beaux restes et s'affiche à partir de16 300 €. À noter toutefois qu'une version restylée est prévue en fin d'année.
Si vous souhaitez une petite auto à quatre roues motrices, c'est la Suzuki Swift qu'il vous faut.
Sa motorisation hybride permet à la Toyota Yaris de descendre à 4 l/100 km en ville. Ce n'est pas le seul avantage puisque la Yaris profite d'une bonne fiabilité et d'une bonne valeur résiduelle.
La Volkswagen Polo n'est plus toute jeune, mais reste une valeur sûre. Logeable, profitant de rangements bien pensés et d'un grand coffre, elle a encore des atouts à faire valoir, contre 21 990 € minimum.
Voici la Volkswagen ID. Polo, la future citadine électrique prévue l'année prochaine. Les informations la concernant sont encore maigres, mais elle devrait débuter à 25 000 € et pourrait parcourir 400 km environ.
