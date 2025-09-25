Les citadines n'ont pas dit leur dernier mot au Salon de Lyon 2025

Depuis plus de dix ans, les SUV ont déferlé et presque tout emmené sur leur passage. Toutefois, les berlines citadines font de la résistance et présentent aujourd’hui l’avantage d’être proposées à des tarifs abordables, même si leurs prix ont augmenté comme le reste de la production automobile.

Ces modèles ont l’avantage de maintenir leur appétit, surtout pour les versions hybrides, d’être facile à conduire en ville et elles ne rechignent pas à prendre la route, à condition de ne pas choisir une mécanique trop faible.

Il est ainsi possible de venir découvrir par exemple la Volkswagen ID. Polo, la prochaine citadine électrique qui sera lancée l’année prochaine. Elle est encore en tenue de camouflage, mais on devine aisément ses lignes.

L’autre nouveauté nous vient du Japon, enfin presque puisqu’il s’agit de la cousine de technique de la Renault 5. La Nissan Micra dispose des mêmes batteries (40 et 52 kWh) pour une autonomie proche avec au maximum 416 km.

Voici notre sélection en images légendées des citadines à découvrir ou redécouvrir au Salon de Lyon 2025.