Les compactes d’occasion "Crit’Air1" ne sont pas si chères ! Voici notre sélection

Les restrictions de circulation, les fameuses ZFE, ont pris un coup dans l’aile depuis plusieurs mois puisque certaines métropoles mettent le pied sur les freins pour retarder les échéances. Malgré tout, il sera de plus en plus contraignant de s’y déplacer en voiture.

Dans ce cas, autant se diriger vers un modèle qui accueille sur son pare-brise un autocollant violet, la Crit’Air 1. Hormis à Paris et Lyon, les véhicules arborant la vignette Crit’Air 3 pourront toujours circuler dans les ZFE en 2025. Cela laisse donc de la marge pour les Crit’Air 1, d’autant que les échéances pourraient à nouveau être revues… et retardées.

Afin de pouvoir transporter la petite famille sans trop de mal, nous nous sommes penchés sur la catégorie des compactes, celles qui "savent tout faire". Vignette oblige, il s’agit de modèle répondant à la norme Euro 5 ou 6, mis en circulation à partir du 1er janvier 2011 et carburant à l'essence. À première vue, cela restreint drastiquement le choix, d’autant que nous nous dirigeons vers les premiers prix. Pourtant, le choix est relativement confortable, même si les petits prix ont tendance à vite grimper. Voici notre sélection.

À partir de 5 000 €

Ce budget est le minimum pour s’offrir une compacte arborant la vignette violette. Bien sûr, il y a moins cher, mais en état très moyen. Cette somme permet d’accéder à des modèles à l’état correct sans afficher un kilométrage décourageant. Si le cap des 100 000 km vous rebute, un surplus de 2 000/2 500 € est nécessaire. Les marques françaises y sont bien représentées notamment grâce à de forts volumes qui les mettent davantage en concurrence.

Citroën C4 II

Par rapport à sa cousine la Peugeot 308, cette Citroën a davantage la fibre familiale. Son coffre s’avère plus généreux et les passagers arrière seront mieux installés. Surtout, elle distille un excellent confort de suspension sans pour autant être avare en sensation de conduite. Au final, la C4 n’a pas de véritable défaut et offre une bonne synthèse de ce que l’on attend d’une compacte.

Exemple : 1.6 VTi 120 ch Exclusive de 2012 et 160 000 km

Les exemplaires à ce prix ne sont pas nombreux, mais pas introuvables pour autant. Comme pour la Peugeot 308, le moteur VTi est le plus accessible et les kilométrages restent raisonnables.

Fiat Bravo II

Il faut avouer que l’on en croise rarement, mais elle n’a pas totalement déserté le marché de l’occasion. Clairement, ce n’est pas la meilleure du segment, sa conduite n’est guère enthousiasmante, et son confort laisse à désirer, le tout sans offrir une tenue de route hors pair. Néanmoins, elle se révèle habitable, bien équipée et bien motorisée.

Exemple : 1.4 T-Jet 120 ch Sport de 2013 et 100 000 km

À la vue de ses prestations, pourquoi se diriger vers cette berline ? Tout simplement, car elle affiche sensiblement moins de kilomètres que ses concurrentes pour le même prix. Et sa fiabilité se situe dans la moyenne.

Peugeot 308 l

Cette berline est plutôt du genre « complète ». Son comportement routier est sûr en toutes circonstances. Le conducteur profite alors d’un train avant précis et d’une direction communicative. Sur ce point, elle n’a véritablement pas à rougir. En revanche, l’espace à l’arrière est un peu compté, notamment au niveau des jambes, et il faut aussi s’accommoder d’un coffre un peu juste.

Exemple : 1.6 VTi Allure de 2012 et 160 000 km

Le 1.6 VTi n’a rien d’extraordinaire, mais il remplit sa mission. Sans être très performant, il n’est pas non plus très économe en carburant. Toutefois, à ce prix, le choix n’est guère varié et le bloc THP a connu davantage de problèmes.

Renault Mégane III

Tout aussi discrète que la C4, la Mégane ne démérite pas pour autant. Son conducteur fait face à une planche de bord à l’ergonomie soignée, profite d’une bonne position de conduite et d’un comportement sain. Grâce à sa bonne dotation en équipements, elle facilite la vie, mais ne reçoit que moyennement ses passagers arrière, à cause d’un espace un peu juste. Toutefois, le coffre est plus généreux.

Exemple : 1.4 TCe 130 ch Dynamique de 2011 et 170 000 km

Par rapport à l’ancien opus, cette troisième génération s’est racheté une conduite en matière de fiabilité, même si le bilan n’est pas parfait. Il faut éviter le 1.2 TCe, mais le 1.4 Tce est correct en robustesse.

À partir de 6 000 €

Certains modèles nécessitent de mettre un peu plus à la poche pour se les offrir, justifié par une forte image ou encore par leur âge moins avancée…

Alfa Romeo Giulietta

Malgré ses 14 ans, cette Alfa Romeo profite toujours d’une ligne séduisante. À cela s’ajoutent un châssis sûr, un plaisir certain à son volant, des moteurs pétillants, un équipement complet et un confort de bon niveau. Toutefois, elle présente des défauts comme sa finition un peu légère, avec notamment des bruits de mobilier, ainsi qu’une habitabilité juste.

Exemple : 1.4 MultiAir 170 ch Distinctive de 2011 et 185 000 km

Les modèles ne courent pas les rues et certains affichent de forts kilométrages. Toutefois, les mécaniques avec un peu de peps sont bien présentes.

Peugeot 308 II

En termes de prestation, cette génération de 308 est un modèle du genre. Légère, elle assure un comportement routier de haut vol tout en assurant un confort de bon niveau. L’agrément de conduite est au diapason, même si le compteur peut être difficilement lisible pour certains. De plus, la présentation intérieure accuse sans mal le temps qui passe. On peut toutefois regretter une habitabilité arrière un peu juste et une commande de boîte peu agréable.

Exemple : 1.2 PureTech 110 ch Style de 2015 et 170 000 km

Pour 1 000 € supplémentaires, vous pouvez prétendre à la deuxième génération de 308. Les exemplaires sont plus récents, mais un peu plus kilométrés et abritent sous leur capot le bloc PureTech, un moteur qui n’est pas un modèle de fiabilité. Mais si la voiture a été bien entretenue, et mise à niveau suite au rappel de 2020, cela peut se concevoir, surtout que les prix sont très négociables.

Opel Astra IV

Elle est un peu tombée dans l’oubli, sans doute par manque d’éclat. Certes, son volume intérieur est décevant au vu de sa longueur, elle n’est pas la plus légère de la catégorie et son agrément de conduite n’est pas au top. Pourtant, elle profite d’un bon comportement, dispense un confort appréciable tout en étant plutôt bien équipée. Enfin, si l’Opel n’est pas un modèle de fiabilité en diesel, elle est une meilleure élève en essence.

Exemple : 1.4 Turbo 140 ch Cosmo de 2012 et 170 000 km

Si vous avez besoin de volume de chargement, il est possible de dénicher le break Sports Tourer. À noter que pour 2 000 € supplémentaires, vous pouvez prétendre à la génération suivante.

Volkswagen Golf VI

La Golf est une véritable institution, une auto qui s’est placée en tête des ventes en Europe pendant plusieurs années. Même si elle a été détrônée depuis, elle n’en demeure pas moins une valeur sûre en occasion. Pour cet opus, on peut saluer son comportement routier, son ergonomie, son habitabilité et bien sûr sa finition. On peut toutefois lui reprocher un intérieur un peu triste et des prix élevés.

Exemple : 1.4 80 ch Trend de 2011 et 180 000 km

La Golf n’a jamais été bon marché. À ce prix, la grande majorité des exemplaires seront équipés du petit moteur avec une finition d’entrée de gamme et un compteur un peu garni. Il faut mettre davantage la main à la poche pour profiter d’une Golf plus sympa.

Au-dessus de 6 000 €

En augmentant votre budget, il est logiquement possible d’accéder à des modèles plus récents et moins kilométrés. Néanmoins, les prestations ne sont pas toujours au rendez-vous…

Citroën C4 Cactus

A mi-chemin entre la polyvalente et la compacte, la C4 Cactus n’a jamais vraiment réussi à se placer franchement. Son style peut dérouter, mais on ne peut lui reprocher d’être passe-partout. Grâce à sa masse contenue, ses moteurs PureTech n’ont aucun mal à s’exprimer tout en maîtrisant leur appétit. Toutefois, cette Citroën souffre de prestations moyennes (insonorisation, équipements…).

Exemple : À partir de 6 500 € : 1.2 PureTech 110 ch Shine de 2015 et 140 000 km

Les modèles récents sont peu kilométrés et peu âgés, mais cette auto garde une certaine cote alors qu’elle ne fut pas un succès en neuf. Pour les amateurs du genre… Attention à acquérir un modèle bien entretenu et suivi...

Fiat Tipo II

C’est un peu le pendant de la C4 Cactus avec son côté "essentiel", à la différence que la dotation en équipement est bien meilleure. On peut aussi mettre à son crédit une habitabilité et un volume de coffre très intéressants pour la catégorie. En contrepartie, il faut accepter une finition moyenne, notamment au niveau des plastiques employés et un comportement qui manque de rigueur.

Exemple : À partir de 7 000 € : 1.4 95 ch Easy de 2018 et 150 000 km

Quatre ou cinq portes, voire break, la Tipo laisse le choix entre différentes carrosseries et les exemplaires sont récents. Seulement, elles sont rares à ce prix et ce moteur n’est guère convaincant.

Ford Focus III

Comportement routier aiguisé, bonne dotation de série, grand coffre et habitabilité suffisante, cette Focus est une compacte accomplie. De plus, elle profite d’un moteur Ecoboost volontaire malgré ses trois cylindres. Il faudra juste s’habituer à une ergonomie particulière, une faible visibilité et des bruits de roulement un peu trop présent dans l’habitacle.

Exemple : À partir de 6 400 € : 1.0 Ecoboost 125 ch Trend de 2012 et 130 000 km

Même si sa puissance peut paraître modeste, ce moteur fait parfaitement le job et la Focus est loin d’être dépouillée en entrée de gamme. Il s’agit d’une auto qu’il faut considérer.

Et du côté des premium ?

En toute logique, elles ne font pas partie des plus accessibles, mais pour certains, elles demeurent terriblement attirantes. Sachez alors qu’une Audi A3 II se déniche à partir de 7 500 € (1.4 TSI 125 ch de 2012 et 185 000 km). Une BMW Série 1 de première génération peut se dénicher aux alentours de 6 500 €, mais au prix d’un fort kilométrage et certaines avec des problèmes de distribution. La seconde génération débute à 7 000/7 500 € (116i Première de 2012 et 170 000 km). Quant à la Mercedes Classe A, elle est hors sujet puisqu’il faut tabler sur près de 9 000 € au minimum. De plus, les compteurs approchent ou dépassent 200 000 km, pour des modèles de 2012.

Enfin, la Toyota Auris hybride ne fait pas partie des premium, mais ces tarifs naviguent dans les mêmes sphères. Un chèque de près de 9 000 € sera exigé pour un modèle de 2011 accusant environ 200 000 km au compteur.